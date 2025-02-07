НКЦПФР хоче заборонити збанкрутілим забудовникам укладати договори з ФФБ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) на засіданні у п’ятницю повідомила про плани заборонити укладання нових договорів про участь у Фонді фінансування будівництва (ФФБ) з громадянами, якщо стосовно забудовника відкрите провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність).

"На жаль, за результатами моніторингових заходів, які на постійній основі проводить НКЦПФР, останнім часом почастішали випадки банкрутства забудовників. Як наслідок, маємо не лише збільшення ризиків дестабілізації роботи ринку, але й підвищення рівня соціальної напруги серед громадян, які втрачають свої кошти", - пояснили у комісії.

Згідно з інформацією на сайті регулятора, для вирішення цієї проблеми напрацьовані зміни, що передбачають обов’язкове розміщення компанією-управителем, з якою у громадян укладені договори про участь у ФФБ, на власному сайті інформації про відкриття щодо забудовника провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) та результати його розгляду.

Крім того, пропонується зобов’язати компанії-управителі припинити фінансування будівництва та надання громадянами права на відмову від перераховування коштів згідно укладеного договору протягом строку провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) забудовника (така відмова не вважатиметься порушенням умов договору).

Наголошується, що проєкт відповідного рішення опублікований на вебсайті регулятора, а протягом 10 днів команда НКЦПФР чекає на зауваження та пропозиції для подальшого схвалення документу.