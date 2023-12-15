"Чи продовжить Захід підтримувати Україну?". Онлайн-дискусія КБФ

У п’ятницю, 15 грудня, о 19:00, Київський Безпековий Форум проведе онлайн-дискусію про перспективи Західної допомоги для захисту України від російської агресії.

Трансляція онлайн-дискусії:

На Facebook-сторінці Київського Безпекового Форуму – bit.ly/3zAC7Xk

На YouTube-сторінці Арсенія Яценюка – bit.ly/3Nnd6Vs

- Чи буде дотримано обіцянок підтримувати України "доти, доки треба"?

- Які шанси схвалення рішення про новий обсяг допомоги Києву в Конгресі Сполучених Штатів?

- Які результати для України принесе Саміт Європейського Союзу 14-15 грудня?

Ці та інші запитання на запрошення КБФ обговорять відомі політики і дипломати:

Лоуренс Саммерс, Президент-емерит і професор економіки Гарвардського університету, Міністр фінансів США у 1999-2001 роках.

Андріус Кубіліус, член Ради Безпеки КБФ, депутат Європейського парламенту, Прем’єр-міністр Литви у 1999-2000 та 2008-12 роках.

Посол Майкл МакФол, Директор Інституту Фрімена-Сполі з міжнародних досліджень Стенфордського університету.

Філіп Зеліков, Професор Університету Вірджинії, Радник Державного департаменту США у 2005-07 роках.

Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках.

Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

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