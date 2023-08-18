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Національний дрон-марафон до Дня Незалежності: "Українська команда" оголосила народний збір

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Національний дрон-марафон до Дня Незалежності: "Українська команда" оголосила народний збір

Волонтерський штаб "Українська команда" оголосила про тижневий дрон-марафон, присвячений 32-й річниці Незалежності України. Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

"Друзі! "Українська команда" до Дня Незалежності України розпочинає національний ДРОН-МАРАФОН. Це народний збір на дрони-камікадзе. Незалежній Україні за тиждень - 32 роки! Донать 32 грн або 320 або 3200 гривень! Або не стримуй себе, щоб наблизити Перемогу України!" - закликає "Українська команда".

Збір на дрони-камікадзе триватиме до 24 серпня.

"7 днів! До 24 серпня! Вся Україна! Донать – і вони летять! Несуть смерть ворогам!" - наголосили у Волонтерському штабі.

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Теги: #українська_команда

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