148 днів на позиції. Реальна історія, яку треба почути

Іван "Архітектор" та Олександр "Гостомель", бійці 114 ОБр ТрО, тримали позиції, де земля горіла від мін, де FPV-дрони літали щогодини, а свічка з парафіну світила 80 днів.

Вони били ворога, який ішов "м’ясом". І не здавалися — навіть коли було дуже важко.

"Ми сильніші. Це наша земля. У них немає шансів."

Вони говорять просто, без пафосу.

Але в кожному їхньому слові — сила, досвід і віра, яка не ламається навіть під обстрілами.