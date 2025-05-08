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07:46 08.05.2025

17-й Щорічний Київський Безпековий Форум

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📍 8–9 травня 2025 року відбудеться 17-й щорічний Київський Безпековий Форум, організований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», під назвою “UA: ЄДНАЙМОСЯ ЗНОВУ, ЩОБ ПОДОЛАТИ СВІТОВОГО АГРЕСОРА”.

Цьогоріч подія приурочена до двох символічних дат — 80-річчя Перемоги у Другій світовій війні та 40-річчя Дня Європи як офіційного свята Європейського Союзу.

На тлі боротьби України проти російської агресії ці дати набувають особливого значення.

Головні запитання Форуму:        
– Як зупинити російського агресора?       
– Як досягти для України і світу справедливого миру?       
– Як не допустити Третьої світової війни?

Упродовж двох днів відбудуться дискусії за участю високих представників урядів, оборонних відомств та генеральних штабів держав-партнерів, міжнародної розвідувальної спільноти, а також відомих світових діячів, українських та іноземних політиків, парламентаріїв, дипломатів, публічних інтелектуалів, експертів у сфері безпеки та зовнішньої політики, громадських активістів.

Київський Безпековий Форум – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

Партнери Форуму: НАТО, Атлантична рада, Фонд імені Фрідріха Еберта, Центр аналізу європейської політики (CEPA), IndeX, Impact

Пряма трансляція розпочнеться 8 травня о 10:00 на ресурсах КБФ і наших медіапартнерів:   

Facebook КБФ і Фонду «Відкрий Україну»  

Сайті КБФ   

YouTube Фонду «Open Ukraine»  

YouTube Арсенія Яценюка 

Facebook Арсенія Яценюка

Інформаційні партнери КБФ: Еспресо, Цензор НЕТ, NV, The Cipher Brief, Газета ЮА, Інтерфакс-Україна, Главком, Defence Express, День, Ґрунт Медіа, Медіацентр Україна, Гордон, ТВА, Ukraine World, Український кризовий медіа-центр.

 Офіційні хештеги #KSF #KSF2025       
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Теги: #ksf #ksf2025 #яценюк

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