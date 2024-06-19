Сенс Банк усунув технічний збій

Державний Сенс Банк (Київ) усунув технічний збій, що тривав із понеділка, 17 червня, повідомляє пресслужба фінустанови в середу.

"Станом на цей момент технічні проблеми було усунуто - усі сервіси Сенс Банку працюють стабільно", - зазначили в банку.

Як повідомлялося, Сенс Банк у понеділок повідомив про технічний збій у роботі мобільного застосунку Sense SuperApp і перебої в деяких сервісах. У фінустанові запевнили, що персональні дані клієнтів Сенс Банку, як і їхні кошти на рахунках, перебувають у безпеці.

За даними Національного банку України, на 1 травня 2024 року за розміром загальних активів Сенс Банк посідав 8-ме місце (134,63 млрд грн) серед 63 банків, що діяли в країні. Банк увійшов до трійки лідерів за чистим прибутком за 2023 рік: він становив 5,04 млрд грн.