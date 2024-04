Meta запустила безкоштовний сайт зі своїм чат-ботом

Американська Meta запустила сайт Meta.ai - окрему безкоштовну версію чат-бота Meta AI, яка безпосередньо конкуруватиме із ChatGPT і його аналогами, пише Barron's.

Як написав у блозі голова компанії Марк Цукерберг, її мета - зробити штучний інтелект (ШІ), який буде світовим лідером і доступний для всіх. За його словами, Meta AI - найрозумніший безкоштовний ШІ-асистент.

Meta AI може обробляти запити природною мовою, а також створювати зображення й короткі анімовані ролики. Водночас перетворення тексту на зображення відбуватиметься в реальному часі в міру його набору.

Запити користувачів із Facebook ID зберігатимуться в пам'яті, що дасть їм змогу продовжувати діалог.

Продавати рекламу на сайті або запроваджувати передплату для його використання не планується.

Першу версію Meta AI запустили минулої осені, вона доступна лише в рамках основних медіазастосунків компанії і лише в США.

Тепер Meta AI доступний ще в 12 країнах, включно з Австралією, Канадою, Сінгапуром і Південною Африкою. У Штатах його також можна використовувати з "розумними" окулярами Ray-Ban Meta, а найближчим часом підтримку чат-бота додадуть у шоломи віртуальної реальності Quest.

Крім того, компанія вбудує чат-бот у пошук через застосунки і сайти своїх соціальних мереж. Технологія опрацьовуватиме запити в реальному часі з використанням пошукових систем Google та Bing і серед іншого дасть змогу дізнаватися про поточний рахунок спортивних матчів і котирування акцій, заявив Barron's віцепрезидент Meta з продуктів у галузі генеративного (такого, що створює контент - ІФ-У) ШІ Коннор Гаєс.

Нова версія Meta AI заснована на великій мовній моделі Llama 3, яку запустили разом із сайтом.

Llama 3 безкоштовно пропонуватимуть розробникам у двох версіях - полегшеній з 8 млрд параметрів і середній із 70 млрд параметрів. Meta також навчає версію із 400 млрд параметрів.

У найближчому майбутньому компанія планує зробити Llama 3 "багатомовною і мультимодальною", а також поліпшити її здатність міркувати і генерувати програмний код.

Обсяг даних для навчання Llama 3 усемеро більший за той, що використовувався в Llama 2. Понад 5% цих даних узято з неангломовних джерел (понад 30 мов).

Llama 3 незабаром буде доступна на платформах Amazon Web Services (розробка Amazon.com Inc.), Databricks, Google Cloud (розробка Google, що входить до Alphabet Inc.), Hugging Face, Kaggle, WatsonX (IBM), Azure (Microsoft Corp.), NIM (Nvidia Corp.) і Snowflake. Крім того, очікується підтримка на апаратних платформах Advanced Micro Devices , AWS, Dell Technologies, Intel Corp., Nvidia і Qualcomm Inc.