Телеком

16:21 19.04.2024

Meta запустила безкоштовний сайт зі своїм чат-ботом

2 хв читати
Meta запустила безкоштовний сайт зі своїм чат-ботом

Американська Meta запустила сайт Meta.ai - окрему безкоштовну версію чат-бота Meta AI, яка безпосередньо конкуруватиме із ChatGPT і його аналогами, пише Barron's.

Як написав у блозі голова компанії Марк Цукерберг, її мета - зробити штучний інтелект (ШІ), який буде світовим лідером і доступний для всіх. За його словами, Meta AI - найрозумніший безкоштовний ШІ-асистент.

Meta AI може обробляти запити природною мовою, а також створювати зображення й короткі анімовані ролики. Водночас перетворення тексту на зображення відбуватиметься в реальному часі в міру його набору.

Запити користувачів із Facebook ID зберігатимуться в пам'яті, що дасть їм змогу продовжувати діалог.

Продавати рекламу на сайті або запроваджувати передплату для його використання не планується.

Першу версію Meta AI запустили минулої осені, вона доступна лише в рамках основних медіазастосунків компанії і лише в США.

Тепер Meta AI доступний ще в 12 країнах, включно з Австралією, Канадою, Сінгапуром і Південною Африкою. У Штатах його також можна використовувати з "розумними" окулярами Ray-Ban Meta, а найближчим часом підтримку чат-бота додадуть у шоломи віртуальної реальності Quest.

Крім того, компанія вбудує чат-бот у пошук через застосунки і сайти своїх соціальних мереж. Технологія опрацьовуватиме запити в реальному часі з використанням пошукових систем Google та Bing і серед іншого дасть змогу дізнаватися про поточний рахунок спортивних матчів і котирування акцій, заявив Barron's віцепрезидент Meta з продуктів у галузі генеративного (такого, що створює контент - ІФ-У) ШІ Коннор Гаєс.

Нова версія Meta AI заснована на великій мовній моделі Llama 3, яку запустили разом із сайтом.

Llama 3 безкоштовно пропонуватимуть розробникам у двох версіях - полегшеній з 8 млрд параметрів і середній із 70 млрд параметрів. Meta також навчає версію із 400 млрд параметрів.

У найближчому майбутньому компанія планує зробити Llama 3 "багатомовною і мультимодальною", а також поліпшити її здатність міркувати і генерувати програмний код.

Обсяг даних для навчання Llama 3 усемеро більший за той, що використовувався в Llama 2. Понад 5% цих даних узято з неангломовних джерел (понад 30 мов).

Llama 3 незабаром буде доступна на платформах Amazon Web Services (розробка Amazon.com Inc.), Databricks, Google Cloud (розробка Google, що входить до Alphabet Inc.), Hugging Face, Kaggle, WatsonX (IBM), Azure (Microsoft Corp.), NIM (Nvidia Corp.) і Snowflake. Крім того, очікується підтримка на апаратних платформах Advanced Micro Devices , AWS, Dell Technologies, Intel Corp., Nvidia і Qualcomm Inc.

Теги: #meta

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:48 05.03.2024
Користувачі Facebook та Instagram по всій планеті повідомляють про масштабні збої

Користувачі Facebook та Instagram по всій планеті повідомляють про масштабні збої

10:31 04.01.2024
Цукерберг продав акції Meta на $428 млн у листопаді-грудні

Цукерберг продав акції Meta на $428 млн у листопаді-грудні

17:04 04.12.2023
Цукерберг продав акції Meta на $185 млн, уперше за два роки

Цукерберг продав акції Meta на $185 млн, уперше за два роки

03:21 02.11.2023
ЄС вимагає, щоб Meta запитувала згоду європейських користувачів на використання їхніх даних для цільової реклами

ЄС вимагає, щоб Meta запитувала згоду європейських користувачів на використання їхніх даних для цільової реклами

18:01 24.07.2023
Meta запустила можливість створення WhatsApp-каналів в Україні

Meta запустила можливість створення WhatsApp-каналів в Україні

12:02 04.07.2023
Meta запустить аналог Twitter у четвер - WSJ

Meta запустить аналог Twitter у четвер - WSJ

08:36 15.03.2023
Meta звільнить ще десять тисяч співробітників

Meta звільнить ще десять тисяч співробітників

13:00 07.03.2023
Meta готує новий раунд скорочень, який торкнеться тисячі співробітників

Meta готує новий раунд скорочень, який торкнеться тисячі співробітників

15:39 23.12.2022
Meta заплатить $725 млн за колективним позовом у справі Cambridge Analytica

Meta заплатить $725 млн за колективним позовом у справі Cambridge Analytica

07:29 09.11.2022
Meta розпочне масштабні звільнення співробітників у середу

Meta розпочне масштабні звільнення співробітників у середу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна має власні розробки, які допоможуть перебити телевізійний сигнал РФ у прикордонні, - Зеленський

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАДОВОЛЬНИВ ПОЗОВ LIFECELL, ЗНЯВШИ АРЕШТ ІЗ 19,8% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ КОМПАНІЇ

Українські хакери знищили дата-центр, яким користувалися російський ВПК, нафтогазова і телекомунікаційна галузі - джерело

Атаку на "Київстар" здійснили хакери російського ГРУ, матеріали буде передано в Гаагу - СБУ

ChatGPT використовує в 17 тисяч разів більше електроенергії, ніж середньостатистичне домогосподарство в США щодня

ОСТАННЄ

Sony веде переговори з Apollo про спільну купівлю Paramount - ЗМІ

"Київстар" призначив директоркою із корпоративних зв'язків Оленицьку

Україна має власні розробки, які допоможуть перебити телевізійний сигнал РФ у прикордонні, - Зеленський

Витрати на генеративний ШІ в АТР досягнуть $26 млрд до 2027 року

Tesla просить акціонерів повторно схвалити винагороду Маска в $56 млрд, скасовану судом

Apple розгляне можливість виробництва пристроїв в Індонезії - Кук

ЦПД спільно з TikTok мають намір блокувати "сумнівні" акаунти

Клієнти банків зможуть надсилати довідки про доходи та низку інших документів через "Дію"

Рішення про скасування арешту 19,8% корпоративних прав lifecell дасть змогу закрити угоду з NJJ у максимально короткий термін - CEO "Датагруп-Воля"

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАДОВОЛЬНИВ ПОЗОВ LIFECELL, ЗНЯВШИ АРЕШТ ІЗ 19,8% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ КОМПАНІЇ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА