Інтерфакс-Україна

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23:56 08.04.2025

Прогноз продажу консолей Switch 2 погіршено через мита

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Аналітична компанія DFC Intelligence погіршила прогноз продажу ігрових приставок Switch 2 виробництва японської Nintendo Co. на поточний рік до 15 млн із 17 млн через невизначеність, пов’язану з імпортними митами, які вводить адміністрація Дональда Трампа.

Якщо здійсниться навіть погіршений прогноз, консоль все одно стане найшвидше продаваною приставкою в історії, зазначає Bloomberg.

Nintendo представила новітню приставку минулого тижня і запланувала старт продажу на 5 червня. Вона отримала РК-дисплей діагоналлю 7,9 дюйма з підтримкою якості Full HD, поліпшені процесори і підвищену ємність пам’яті. Рекомендована роздрібна вартість консолі на американському ринку складе $499,99.

Тим часом компанія призупинила прийом замовлень зі США після того, як Трамп анонсував введення 46%-го мита на товари з В’єтнаму. Саме в цій країні виробляють більшість консолей Switch. Nintendo перенесла виробництво до В’єтнаму з Китаю на тлі торговельної війни США з КНР, яку Трамп спровокував у свій перший президентський термін.

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