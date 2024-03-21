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Фільм-переможець "Оскара" "20 днів у Маріуполі" вийшов онлайн

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Фільм-переможець "Оскара" "20 днів у Маріуполі" вийшов онлайн

Фільм-переможець "Оскара" "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова вийшов на онлайн-платформі Takflix, повідомила пресслужба платформи.

"Фільм-переможець "Оскара" "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова вийшов онлайн на Такфліксі. Стрічка доступна в Україні з українськими та англійськими субтитрами на території України", - йдеться в повідомленні Takflix, отриманому агентством "Інтерфакс-Україна" в четвер.

"20 днів у Маріуполі" - фільм, який зафіксував воєнні злочини росіян, завдяки роботі членів команди Associated Press: Мстислава Чернова, Євгена Малолєтки та Василини Степаненко. Вони були останніми міжнародними журналістами в оточеному Маріуполі. Їхні кадри стали визначальними образами війни: масові поховання, смерті, розбомблений пологовий будинок і вигляд міста, що почало зникати", - йдеться в повідомленні.

"Мій мозок відчайдушно прагне все це забути. Але камера цього не дозволить", - сказав Чернов, слова якого наводять у повідомленні.

Як зазначається, The Hollywood Reporter назвали побачене "ударом під дих", а Harper's Bazaar зазначили, що "подивитися фільм Чернова - людський обов'язок кожного".

Раніше повідомлялося, що "20 днів у Маріуполі" отримав "Оскар", здобув Приз глядацьких симпатій на кінофестивалі "Санденс", завоював нагороду в категорії "Найкращий документальний фільм" за версією BAFTA. Режисер також отримав премію Гільдії режисерів США.

Мстислава Чернова, Євгена Малолєтку та Василину Степаненко відзначили Пулітцерівською та Шевченківською преміями. Їхню стрічку також показували перед засіданням Генасамблеї ООН у вересні 2023 року.

"20 днів у Маріуполі" можна подивитися онлайн на Такфлікс із українськими та англійськими субтитрами. 10% із кожного квитка Такфлікс передає фонду "Повернись живим", ще 50% - творцям кіно", - зазначено в повідомленні онлайн-платформи.

Takflix (Такфлікс) - онлайн-платформа, що працює за принципом "відео за запитом", де можна легально дивитися українські фільми. 

Теги: #20_днів_у_маріуполі #takflix

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