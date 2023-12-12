Vodafone повідомив про тимчасові труднощі з доступом до застосунку My Vodafone

В абонентів мобільного оператора Vodafone в умовах величезного навантаження на канали обслуговування виникають труднощі з доступом до застосунку My Vodafone, повідомила компанія у фейсбуці.

"У зв'язку з величезним навантаженням на наші канали обслуговування сьогодні в абонентів можуть виникати обмеження в доступі до застосунку My Vodafone. Наші фахівці працюють, щоб забезпечити стабільність роботи сервісів", - повідомили у пресслужбі Vodafone.

Мережа і всі сервіси працюють, уточнили в компанії.

Раніше повідомлялося, що найбільший український мобільний оператор "Київстар" працює над усуненням наслідків потужної кібератаки, внаслідок якої абоненти компанії не мають доступу до інтернету і не можуть скористатися послугами зв'язку. Однак терміни відновлення сервісів остаточно не встановлено.