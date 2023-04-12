Twitter перестав існувати як самостійна компанія, увійшовши до складу X Corp.

Американська X Corp., що належить Ілону Маску, поглинула сервіс мікроблогів Twitter, і тепер останній уже не є самостійною компанією, пише агентство Bloomberg із посиланням на судові документи.

Інформація стала відома завдяки позову активістки Лори Лумер до Twitter і колишнього гендиректора компанії Джека Дорсі. У відповідь юристи, які представляли інтереси відповідачів, повідомили, що "Twitter Inc. більше не існує".

Компанія X Corp. і материнська X Holdings Corp. були зареєстровані в березні в штаті Невада.

"У корпоративному світі вважається, що якщо ви реєструєте компанію в Неваді, це означає, що ви хочете мати менше фідуціарних зобов'язань, - написала заступниця декана юридичного факультету університету Тулейна Енн Ліптон. - Інвесторам складніше засудити топменеджерів і директорів невадської компанії за порушення фідуціарних зобов'язань".

"Можливо, Маск створює материнську структуру, схожу на Alphabet, до якої ввійдуть усі його компанії, - зазначив аналітик Bloomberg Intelligence Мандіп Сінгх. - Я не бачу, як він може вбудувати онлайн-торгівлю або платежі безпосередньо у Twitter".

Маск купив сервіс мікроблогів за $44 млрд минулого року. Оголошену у квітні угодуа було закрито тільки наприкінці жовтня після тривалих розглядів між сторонами.