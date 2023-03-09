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10:14 09.03.2023

Оплату через мобільний застосунок My Vodafone тимчасово припинено через відкликання ліцензії Айбокс Банку

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Оплату через мобільний застосунок My Vodafone тимчасово припинено через відкликання ліцензії Айбокс Банку

Поповнення коштів через мобільний застосунок My Vodafone у зв'язку з відкликанням ліцензії Айбокс Банку тимчасово обмежено, повідомив мобільний оператор України в телеграмі.

"Ми вже працюємо над новим рішенням, щоб ви й надалі могли швидко та комфортно поповнювати рахунки", - зазначено в інформації.

Оператор радить клієнтам поповнювати рахунки через easy.pay без комісії.

Як повідомлялося, 7 березня правління Нацбанку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії Айбокс Банку, 37-го за розміром активів із 66 українських банків, та його ліквідацію у зв'язку з низкою порушень, серед яких сприяння в проведенні турніру зі спортивного покеру і недостатній фінмоніторинг клієнтів навіть після попередження регулятора.

Теги: #vodafone

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