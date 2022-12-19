Користувачі Twitter проголосували за відставку Маска з посади голови компанії

Більшість користувачів Twitter Inc., які взяли участь в ініційованому Ілоном Маском опитуванні, проголосували за його звільнення з посади голови компанії.

Загалом в опитуванні взяли участь 17,5 млн користувачів. 57% із них висловилися за відставку Маска, 43% - проти.

Маск раніше пообіцяв "керуватися результатами цього опитування".

На сьогодні невідомо, чи має він намір справді піти з посади голови Twitter, і якщо так, то хто його замінить.

"Як-то кажуть, будьте обережні зі своїми бажаннями, вони можуть здійснитися", - написав він, запустивши опитування.

Маск очолює Twitter трохи більше семи тижнів, і цей період був досить неспокійним для компанії, зазначає The Wall Street Journal. Він супроводжувався масовими звільненнями, зміною політики модерації контенту, а також зупиненням розміщення реклами в мережі мікроблогів низки великих компаній.

Минулої суботи Twitter заблокував акаунти кількох журналістів таких видань як CNN, Washington Post, The New York Times та Mashable, що викликало різку критику, після чого компанія пообіцяла відновити акаунти.

У неділю Twitter також заявила, що більше не дозволятиме "вільне просування деяких соціальних мереж". Це також викликало питання та критику, зокрема з боку співзасновника та колишнього CEO Twitter Джека Дорсі, який раніше підтримував Маска.

"Не має сенсу", - написав Дорсі у Twitter.