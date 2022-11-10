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15:07 10.11.2022

"Укрпошта" з початку активної фази війни відновила 90% експорту та 35% імпорту

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"Укрпошта" з початку активної фази війни відновила 90% експорту та 35% імпорту

АТ "Укрпошта" з початку активної фази війни відновила 90% обсягу експорту та 35% імпорту та увійшла до 27 найкращих операторів поштового зв'язку з якості надання послуги EMS (згідно з даними рейтингу PwC).

Відповідно до доповіді "Укрпошти" на Global Payments Week, за вісім місяців компанія відновила 90% обсягу експорту та 35% імпорту, доставила 16,3 млн посилок та 40 млн листів по Україні, здійснила 23,5 млн операцій з виплати пенсій та грошових перекладів та доставила 1,8 тис. тонн гуманітарної допомоги.

Також компанія надала гарантії світовим майданчикам, щоб вони не блокували український ринок через війну. Як результат eBay, Shopify, Amazon та Etsy не заблокували українських продавців і надали їм можливість продовжити роботу.

Теги: #укрпошта

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