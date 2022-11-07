"Vodafone Україна" за 9 міс. скоротив дохід на 1% та отримав 620 млн грн збитку

Оператор мобільного зв'язку "Vodafone Україна" за підсумками січня-вересня 2022 року отримав 14,72 млрд грн доходу, що на 1% менше від результатів аналогічного періоду минулого року.

Як повідомляється у фінзвіті оператора, оприлюдненому у понеділок, чисті збитки компанії за 9 міс. 2022 року становили 620 млн грн проти чистого прибутку в 3,21 млрд грн за аналогічний період минулого року.

Показник OIBDA зріс на 2%, до 8,372 млрд грн, маржа OIBDA збільшилася на 1,4 відсоткового пункту.

"Зростання доходів від фіксованого бізнесу, роумінгу та послуг інтеграції мереж мобільного зв'язку для бізнес-клієнтів частково компенсувало недоотриманий дохід від послуг мобільного зв'язку та продаж у власних торгових точках", - наголошує оператор.

Витрати, пов'язані з війною у лютому-вересні 2022 року, компанія оцінює у 810 млн грн

Також одним із основних факторів зменшення прибутковості, за даними компанії, стали коливання валютного курсу.

Міграційні процеси, спричинені бойовими діями, вплинули на розмір абонентської бази: станом на кінець вересня абонентська база оператора становила 15,8 млн клієнтів (19 млн клієнтів станом на кінець третього кварталу 2021 року).

Загальний обсяг наданих оператором безкоштовних послуг у лютому-вересні становив 1,15 млрд грн. Загальний обсяг гуманітарної та прямої фінансової допомоги компанії країні станом на кінець вересня оцінено в 275 млн грн.

Капітальні інвестиції "Vodafone Україна" за підсумками 9 міс.-2022 становили 2,03 млрд грн (скорочення на 2% порівняно з аналогічним періодом минулого року)

"Основні напрями (капінвестицій – ІФ-У) - підвищення безвідмовності та працездатності мережі в екстремальних умовах, відновлення пошкоджених та зруйнованих об'єктів зв'язку, відновлення мережі на звільнених територіях, розширення ємності в регіонах, які прийняли більше нових абонентів", - наголошується в повідомленні оператора.

За цей період оператор відновив роботу 242 об'єктів зв'язку, які були зруйновані або зазнали пошкоджень внаслідок бойових дій. Також фахівці компанії збільшили ємність мережі у районах густонаселених західних областей, де оселилася більшість внутрішніх мігрантів.

Загалом за січень-вересень Vodafone Україна побудував 147 нових базових станцій, вивів в ефір близько 3 тис. базових станцій 4G, також модернізував для збільшення ємності 1422 базові станції 3G-зв'язку.

"Повномасштабне вторгнення суттєво вплинуло на плани компанії та її діяльність у цей період. Ми зосередилися на трьох найважливіших речах: працездатності мережі, безпеки співробітників та допомоги країні", – прокоментувала підсумки за звітний період СЕО "Vodafone Україна" Ольга Устинова.

У 2019 році NEQSOL Holding через ТОВ "Telco Solutions and Investments", підконтрольне Bakcell, підписав угоду з ПАТ "МТС" про купівлю його телекомунікаційного бізнесу в Україні. Угоду з купівлі "Vodafone Україна" було закрито наприкінці грудня 2019 року із залученням фінансування J.P. Morgan та RBI, ціна становила $734 млн, включно із відкладеним платежем на суму близько $84 млн.

Група компаній NEQSOL Holding, згідно з релізом, має більш ніж 25-річний досвід роботи у різних галузях та країнах. Її діяльність охоплює нафтогазову, телекомунікаційну, будівельну та інші високотехнологічні сфери у Великій Британії, США, Туреччині, Азербайджані, Казахстані, ОАЕ, Бангладеші. Група увійшла до телекомунікаційної галузі на початку 2000 рр. Компанії, що входять до неї, надають послуги мобільного зв'язку, міжнародного транзиту та продажу оптового Інтернету, послуги виділеними лініями, послуги дата-центру тощо.

Бізнесмен Насіб Гасанов є офіційним засновником і 100% власником групи NEQSOL Holding, зокрема компаній Nobel Oil Services (UK) Limited, Nobel Oil E&P (UK) Limited (торгове найменування Nobel Upstream), Bakcell ТОВ та Norm ВАТ.