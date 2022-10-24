lifecell запустив базову станцію на сонячних батареях

Мобільний оператор компанія lifecell тестує використання сонячних панелей у південному регіоні для автономного живлення базових станцій.

Як повідомив оператор у понеділок, lifecell розпочав тестування пілотного проєкту зі встановлення сонячних панелей для живлення базових станцій на тих ділянках, де доступ до електромереж може бути ускладнений.

На думку lifecell, використання альтернативних джерел живлення допоможе підтримувати роботу обладнання, навіть якщо електромережі будуть пошкоджені.

"Команда оператора встановила та підключила обладнання на одному з технологічних майданчиків на півдні України. І вже кілька тижнів триває тестування цього обладнання. Завдяки сонячним панелям загальною площею 84 кв. м виробляється до 16 кВт енергії для живлення базової станції, що дозволяє забезпечити зв'язком понад 2 тис. осіб у чотирьох населених пунктах області. Сонячні батареї генерують постійний струм напругою 48 вольт, що подається на обладнання базової станції", - йдеться у повідомленні.

Кількість і потужність сонячних панелей розраховані таким чином, щоб забезпечувати цілодобову роботу обладнання, незважаючи на сезонність і кількість сонячного світла - від сонячної енергії, що накопичилася, заряджаються і автономні акумулятори, яких вистачає на 36 годин автономної роботи.

Сонячні панелі можуть працювати за температури від -20 до +40С та не потребують спеціального обслуговування.

Загалом тестування триватиме протягом року, щоб фахівці оператора могли оцінити ефективність сонячних панелей у різну пору року та різну погоду.

Якщо пілотний проєкт продемонструє успішні результати, оператор масштабуватиме використання сонячних панелей для резервного живлення базових станцій, що стане екологічною альтернативою дизельним генераторам на об'єктах, де є проблеми із традиційним живленням.