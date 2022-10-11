"Vodafone Україна" забезпечив зв'язком Святогірськ

Оператор мобільного зв'язку компанія "Vodafone Україна" відновив зв'язок у Святогірську Донецької області.

"Інженери Vodafone сьогодні не лише підтримують зв'язок у багатьох знеструмлених містах, а й продовжують повертати українську мережу на звільнені території. Знову на зв'язку місто Святогірськ Краматорського району Донецької області. Зв'язківці Vodafone продовжують виконувати роботи з відновлення мережі і сьогодні запустили в ефір дві базові станції в місті", - повідомив оператор увечері в понеділок.

"Vodafone Україна" також минулого тижня вдалося повернути зв'язок ще у трьох населених пунктах Донеччини.