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11:08 11.10.2022

"Vodafone Україна" забезпечив зв'язком Святогірськ

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"Vodafone Україна" забезпечив зв'язком Святогірськ

Оператор мобільного зв'язку компанія "Vodafone Україна" відновив зв'язок у Святогірську Донецької області.

"Інженери Vodafone сьогодні не лише підтримують зв'язок у багатьох знеструмлених містах, а й продовжують повертати українську мережу на звільнені території. Знову на зв'язку місто Святогірськ Краматорського району Донецької області. Зв'язківці Vodafone продовжують виконувати роботи з відновлення мережі і сьогодні запустили в ефір дві базові станції в місті", - повідомив оператор увечері в понеділок.

"Vodafone Україна" також минулого тижня вдалося повернути зв'язок ще у трьох населених пунктах Донеччини.

Теги: #vodafone #святогірськ

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