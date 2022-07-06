Команда Rakuten Viber продовжує підтримує роботу застосунку в Херсоні

Команда Rakuten Viber успішно підтримує роботу застосунку в Херсоні та області після вчорашнього блокування самопроголошеною владою, йдеться в офіційній заяві компанії у середу. Зараз Viber знову повністю доступний для всіх користувачів в Україні.

"Вчора ми дізнались, що Viber заблокований самопроголошеною владою тимчасово окупованої Херсонської області. Цей крок спрямований на те, щоби відрізати сотні тисяч українців від спілкування з родинами, від джерел правдивої інформації в каналах державних установ та українських ЗМІ, та від доступу до критичних сервісів, наприклад, банківських", - зазначається в документі.

Раніше Rakuten Viber у відповідь на блокування сервісу з боку т.зв. "Луганської народної республіки" та "Донецької народної республіки" на окупованих РФ українських територіях повідомив, що сервіс доступний на всій території України.