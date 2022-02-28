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20:29 28.02.2022

УДЦР просить МСЕ вважати всі частотні присвоєння Росії, що зачіпають інтереси України, нескоординованими

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Генеральний директор Українського державного центру радіочастот (УДЦР) звернувся до директора Бюро радіозв'язку Міжнародної спілки електрозв'язку (МСЕ) з проханням вважати всі частотні присвоєння Російської Федерації, які перебувають на координації згідно з Регламентом радіозв'язку МСЕ або регіональних угод і для яких Україна визначена як сторона, чиї інтереси можуть бути зачеплені, - нескоординованими.

Як наголошується в заяві УДЦР, саме такий статус має бути відображений для таких частотних привласнень у всіх службових публікаціях МСЕ.

"24 лютого 2022 року вищим керівництвом Російської Федерації санкціоновано та здійснено підступний та ганебний напад на мою країну. Міста України та їхнє населення прокинулися від віроломного бомбардування о 4-й годині ранку і відтоді страждають щодня. Усі сили держпідприємства "Український державний центр радіочастот" наразі зосереджено на наданні підтримки нашим Збройним силам України та вирішенні нагальних питань в умовах щоденного бомбардування наших міст, тому здійснення міжнародної координації частотних присвоєнь УДЦР обмежено", - наголошується в заяві УДЦР.

УДЦР також просить МСЕ застосовувати статус "нескоординовано" для всіх майбутніх частотних привласнень Російської Федерації, для яких Україна буде визначена БР МСЕ як сторона, чиї інтереси можуть бути зачеплені, доки про інше не буде повідомлено УДЦР.

Теги: #удцр #мсе
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