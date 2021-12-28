Телеком

12:18 28.12.2021

"Vodafone Україна" планує розширити частотне портфоліо

2 хв читати
"Vodafone Україна" планує розширити частотне портфоліо

Мобільний оператор Vodafone Україна" у 2022 році планує розширити своє частотне портфоліо, повідомила СЕО компанії Ольга Устинова.

"З огляду на постійне органічне зростання трафіку ми плануємо по можливості розширити своє частотне портфоліо. Розраховуємо, що додаткові частоти дадуть нам можливість забезпечити передачу трафіку, який зростає (щокварталу на 17-18%)", - пояснила вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Устинова також наголосила, що пріоритетом для оператора на 2022 рік є виконання ліцензійних умов із покриття 4G-технологіями 90% населення та міст із чисельністю 2 тис. жителів та більше.

"Цей етап ми маємо завершити у червні 2022 року. Ми дуже активно будувалися цього року. Якщо минулого року географія покриття 4G у нас була 68%, то на кінець 2021-го вийдемо на 83% населення. Щоб виконати свої зобов'язання щодо цифр покриття, нам залишаються лічені відсотки, водночас вони найбільш трудомісткі", - наголосила СЕО "Vodafone Україна".

За її словами, оператор уже практично завершив покриття міст із населенням від 2 тис. жителів – залишилися поодинокі випадки. "Щоб досягти показника в 90% щодо населення, ми маємо покрити багато маленьких сіл, кожне з яких наближає нас на десяті частки відсотка до цільового значення. У планах на наступний рік також активне будівництво на дорогах національного значення", - наголосила Устинова.

Ще одним великим проектом для Vodafone Україна на 2022 рік стане поліпшення покриття в новобудовах Києва.

"Vodafone Україна" – другий за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні.

У 2019 році NEQSOL Holding через ТОВ "Telco Solutions and Investments", підконтрольну Bakcell, підписало угоду з ПАТ "МТС" про купівлю її телекомунікаційного бізнесу в Україні. Операцію з купівлі "Vodafone Україна" було закрито наприкінці грудня 2019 року із залученням фінансування J.P. Morgan та RBI, ціна сягнула $734 млн, включно з відкладеним платежем на суму близько $84 млн.

Теги: #устинова #vodafone
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:50 28.12.2021
Близько третини українців досі користуються кнопковими телефонами, "Vodafone Україна" планує допомогти їм перейти на смартфони

Близько третини українців досі користуються кнопковими телефонами, "Vodafone Україна" планує допомогти їм перейти на смартфони

13:36 13.12.2021
"Vodafone Україна" запустив послугу "Інтернет для 2-го девайса"

"Vodafone Україна" запустив послугу "Інтернет для 2-го девайса"

18:40 09.12.2021
"Vodafone Україна" та "ДТЕК Енерго" протестували дистанційне керування транспортним засобом через мережу 5G

"Vodafone Україна" та "ДТЕК Енерго" протестували дистанційне керування транспортним засобом через мережу 5G

11:31 26.11.2021
"Vodafone Україна" та ГО "Аеророзвідка" запустили систему відеоспостереження в Чорнобильському заповіднику

"Vodafone Україна" та ГО "Аеророзвідка" запустили систему відеоспостереження в Чорнобильському заповіднику

16:29 17.11.2021
"Vodafone Україна" готова пропонувати бізнесу фрагменти власної мережі в оренду під виробничі потреби

"Vodafone Україна" готова пропонувати бізнесу фрагменти власної мережі в оренду під виробничі потреби

15:37 16.11.2021
"Vodafone Україна" у III кв. збільшила дохід на 8%, чистий прибуток перевищив 1 млрд грн

"Vodafone Україна" у III кв. збільшила дохід на 8%, чистий прибуток перевищив 1 млрд грн

12:26 10.11.2021
"Vodafone Україна" побудував першу в Україні Privatе Network на території Єристівського ГЗК

"Vodafone Україна" побудував першу в Україні Privatе Network на території Єристівського ГЗК

11:55 10.11.2021
Промисловість зацікавлена у впровадженні IoT – "Vodafone Україна"

Промисловість зацікавлена у впровадженні IoT – "Vodafone Україна"

12:27 18.10.2021
"Vodafone Україна" приєднався до президентського проекту "Нове село"

"Vodafone Україна" приєднався до президентського проекту "Нове село"

18:54 11.10.2021
Fitch підтвердило рейтинг "Vodafone Україна" на рівні "В", прогноз - "позитивний"

Fitch підтвердило рейтинг "Vodafone Україна" на рівні "В", прогноз - "позитивний"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Усі друковані ЗМІ в Україні повинні мати україномовну версію з 16 січня

Мовний омбудсмен вважає неприпустимим надання телеканалу "Дом" можливості здійснювати мовлення недержавною мовою на всій території України

Медіа можуть розвиватися прибутково - власник "НВ" і "УП" Фіала

Зеленський: Україна у співпраці з Apple у лютому 2023 року проведе перепис населення

З 1 грудня в Україні розпочнеться тестування функції декларування місця проживання на порталі "Дія"

ОСТАННЄ

Apple тимчасово закрила 11 магазинів у Нью-Йорку на тлі спалаху COVID-19

Британський журналіст українського походження Богдан Нагайло очолив Kyiv Post

Tesla обмежить доступ до ігор під час водіння

Голова Нацради з телерадіомовлення впевнена: законопроект про Держтелерадіоінформ не розглядатимуть на жодному рівні

МВС Білорусі визнало "Радіо Свобода" екстремістським формуванням

Мережа "Сільпо" запустила власне радіо

TikTok став найвідвідуванішим доменом 2021 року, обігнавши Google

"Нова пошта" встановлює примірочні у відділеннях

Усі друковані ЗМІ в Україні повинні мати україномовну версію з 16 січня

Перше в історії SMS-повідомлення пішло з молотка у Франції більш ніж за 100 тис. євро

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА