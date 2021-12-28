"Vodafone Україна" планує розширити частотне портфоліо

Мобільний оператор Vodafone Україна" у 2022 році планує розширити своє частотне портфоліо, повідомила СЕО компанії Ольга Устинова.

"З огляду на постійне органічне зростання трафіку ми плануємо по можливості розширити своє частотне портфоліо. Розраховуємо, що додаткові частоти дадуть нам можливість забезпечити передачу трафіку, який зростає (щокварталу на 17-18%)", - пояснила вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Устинова також наголосила, що пріоритетом для оператора на 2022 рік є виконання ліцензійних умов із покриття 4G-технологіями 90% населення та міст із чисельністю 2 тис. жителів та більше.

"Цей етап ми маємо завершити у червні 2022 року. Ми дуже активно будувалися цього року. Якщо минулого року географія покриття 4G у нас була 68%, то на кінець 2021-го вийдемо на 83% населення. Щоб виконати свої зобов'язання щодо цифр покриття, нам залишаються лічені відсотки, водночас вони найбільш трудомісткі", - наголосила СЕО "Vodafone Україна".

За її словами, оператор уже практично завершив покриття міст із населенням від 2 тис. жителів – залишилися поодинокі випадки. "Щоб досягти показника в 90% щодо населення, ми маємо покрити багато маленьких сіл, кожне з яких наближає нас на десяті частки відсотка до цільового значення. У планах на наступний рік також активне будівництво на дорогах національного значення", - наголосила Устинова.

Ще одним великим проектом для Vodafone Україна на 2022 рік стане поліпшення покриття в новобудовах Києва.

"Vodafone Україна" – другий за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні.

У 2019 році NEQSOL Holding через ТОВ "Telco Solutions and Investments", підконтрольну Bakcell, підписало угоду з ПАТ "МТС" про купівлю її телекомунікаційного бізнесу в Україні. Операцію з купівлі "Vodafone Україна" було закрито наприкінці грудня 2019 року із залученням фінансування J.P. Morgan та RBI, ціна сягнула $734 млн, включно з відкладеним платежем на суму близько $84 млн.