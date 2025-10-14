"Укрпошта" запускає мережу власних поштоматів, перші 100 встановлять до Нового року

Национальный почтовый оператор связи "Укрпошта" объявил о подписании соглашения на поставку собственных почтоматов украинского производства с компанией Modern Expo, сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

"Сегодня "Укрпошта" может объявить о подписании соглашения на поставку собственных почтоматов - что важно, украинского производства - с лидером рынка, компанией Modern Expo", - написал Смилянский в телеграм-канале во вторник.

Гендиректор компании уточнил, что первые 100 почтоматов планируется установить уже до конца года: 70 – в Киеве и 30 – в Одессе.

По его словам, доступ к посылкам возможен как через приложение, так и через PIN-код на клавиатуре с металлическими кнопками. Кроме того, с помощью почтомата можно будет отправлять письма.

Почтоматы созданы для работы в автономном режиме и по повышенным стандартам безопасности. Они также защищены от попадания влаги и пыли, механических повреждений.