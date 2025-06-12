Інтерфакс-Україна
Телеком
08:11 12.06.2025

lifecell оновлює візуальний стиль логотипа

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lifecell оновлює візуальний стиль логотипа

Оператор зв’язку lifecell, який у вересні 2024 року був проданий турецьким Turkcell групі компаній DVL ("Датагруп-Volia-lifecell") з основним акціонером французьким телеком-холдингом NJJ, повідомляє про оновлення візуального стилю логотипа.

"Зміни торкнулись і візуального стилю бренду lifecell. Відтак, надалі у логотипі залишатиметься лише слово "lifecell" без використання круглого елементу з ріжками-антенами, які були уособленням саме мобільного зв’язку", – йдеться у повідомленні компанії.

"Це невелика, але символічна зміна, яка відображає новий етап у розвитку lifecell – завдяки можливостям групи компаній клієнтам вже доступні пропозиції ширшого кола послуг, зокрема фіксованого зв’язку (домашнього інтернету), телебачення та інших", – пояснила компанія зміну візуального стилю логотипу.

Зазначається, що з моменту угоди компанії групи зосереджені на об’єднанні інфраструктур, ІТ-систем, команд та експертизи, покращенні та розширенні новими можливостями пропозицій для клієнтів тощо.

Згідно з релізом, заміна візуального стилю та брендованих елементів на сайті компанії, в мобільному застосунку, магазинах, рекламних проявах тощо відбуватиметься поступово і не впливатиме на надання послуг та обслуговування абонентів.

Оновлення логотипу — це крок до актуальної цілісної візуалізації бренду. Водночас назва lifecell, наші цінності, фокус на інновації та технологічний розвиток, турбота про клієнтів залишаються незмінними.

Як повідомлялося, у вересні 2024 року NJJ Holding під керівництвом французького інвестора Ксав'є Ньєля завершила придбання національного постачальника послуг фіксованого доступу до інтернету Датагруп-Volia і третього за величиною мобільного оператора lifecell. Активи було об'єднано в групу DVL. Станом на кінець третього кварталу 2024 року lifecell обслуговував 9,9 млн абонентів.

Група (DVL) раніше цього року повідомила про ребрендинг, в рамках якого інтерактивна телевізійна платформа українського телекомунікаційного провайдера Volia, що надає послуги цифрового, кабельного та OTT-телебачення "Volia TV", перейменована на "lifecell TV".

"На початку року провели ребрединг і "Volia TV" стала "lifecell TV", а можливості користування послугами телебачення отримала широка аудиторія абонентів lifecell як доповнення до звичних послуг мобільного зв’язку. І з додатковою перевагою підключення фіксованого домашнього інтернету – це все тепер можна отримати в одному тарифі", - розповів технічний директор об'єднаної компанії "Датагруп-Volia-lifecell" (DVL) Сергій Терещук Терещук в ексклюзивному інтерв'ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

Теги: #новий_логотип #lifecell

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