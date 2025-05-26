"Vodafone Україна" оголосив викуп єврооблігацій на $1,1 млн у зв’язку із початком виплати дивідендів

Другий за величиною український оператор мобільного зв'язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU) оголосив пропозицію про викуп своїх єврооблігацій на $1,11 млн у зв’язку із виплатою компанією першого щомісячного дивіденду акціонеру Telco Investments B.V. у розмірі 46,092 млн грн 14 травня цього року.

Як пояснює компанія у біржовому повідомленні у п’ятницю, згідно до внесених Нацбанком України 21 грудня 2024 року змін, тепер дозволено щомісячно виплачувати за кордон дивіденди у сумі, що не перевищує EUR1 млн на місяць.

Відповідно 24 квітня 2025 року VFU оголосив про виплату дивідендів своєму акціонеру у розмірі 660,245 млн грн ($15,9 млн за вказаним у повідомленні курсом) за 2024 рік та має намір сплатити їх окремими щомісячними виплатами дивідендів. Очікується, що кожен такий щомісячний дивіденд становитиме суму в гривнях, що дорівнює EUR1 млн.

Компанія наголосила, що згідно з умовами випуску облігацій у такому випадку вона повинна запропонувати всім власникам облігацій подати заявку на їх продаж на суму, що дорівнює сумі дивідендів, сплачених за межі України.

Згідно із оголошеними умовами, облігації викуповуються по курсу 99% від номіналу.

VFU нагадав, що всього облігацій із погашенням у лютому 2027 року та номінальною ставкою 9,625% річних випущено на $300 млн, з них компанія зараз тримає облігації на $0,5 млн.

Заявки на участь у викупі приймаються до 6 червня включно.

Як повідомлялося, VFU у 2024 році збільшив виручку на 13,1% - до 24,44 млрд грн, скоротивши чистий прибуток на 30,1% - до 3,54 млрд грн.

У січні-березні 2025 року виручка зросла на 14% порівняно з аналогічним періодом 2024 року - до 6,59 млрд грн, тоді як чистий прибуток впав на 24% - до 697 млн грн.