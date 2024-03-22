Спорт

10:26 22.03.2024

Україна звернулася до МОК і Міжнародної тенісної федерації у зв'язку з порушенням рекомендацій щодо нейтралітету спортсменів РФ і Білорусі

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Україна звернулася до МОК і Міжнародної тенісної федерації у зв'язку з порушенням рекомендацій щодо нейтралітету спортсменів РФ і Білорусі

Президент Національного олімпійського комітету України (НОК) Вадим Гутцайт, в.о. міністра молоді та спорту Матвій Бідний і президент Федерації тенісу України Сергій Лагур звернулися до президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха і президента Міжнародної тенісної федерації (ITF) Девіда Гаггерті у зв'язку з рішенням останньої дозволити російським і білоруським тенісистам змагатися разом на одному полі.

"У листі вказується, що правила нейтралітету МОК явно зазначають, що "команди атлетів з російським або білоруським паспортом не можуть бути розглянуті" та "не можуть брати участь в Олімпійських іграх Париж 2024". Це є суттєвим для мандату МОК та МПК, згідно з яким власники російських та білоруських паспортів можуть змагатися лише як індивідуальні нейтральні спортсмени", - йдеться в повідомленні пресслужби НОК.

Окрім того, у листі наведено факти підтримки російськими атлетами загарбницької війни проти України.

Теги: #мок #теніс

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