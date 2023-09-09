Спорт

21:52 09.09.2023

Україна зіграла внічию з Англією на відборі Євро-2024

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Україна зіграла внічию з Англією на відборі Євро-2024

У другій зустрічі у відборі Євро-2024 зі збірною Англії збірна України вперше зіграла внічию 1:1, повідомляє Суспільне Спорт у суботу.

Матч проходив у польському Вроцлаві. Під час першого тайму Україна завдала на 26-й хвилині результативного удару по воротах суперника, гол забив Олександр Зінченко з подачі Юхима Коноплі. Англійці продовжували пресинг на ворота Анатолія Трубіна, і на 41-й хвилині гол у відповідь забив Кайл Вокер. У другому таймі близьким до успіху був англієць Букайо Сака, проте його удар влучив у поперечину. Збірна України успішно стримувала суперника до кінця матчу і заробила залікове очко - 1:1.

Це вже друга зустріч команд від початку року, 26го березня домашню перемогу з рахунком 2:0 на лондонському "Вемблі" здобули англійці завдяки голам Гаррі Кейна та Букайо Сака.

У результаті збірна України перемістилася на друге місце в турнірній таблиці із сімома очками. Лідирує збірна Англії (14 очок), на третьому місці Італія з трьома очками, замикають таблицю Північна Македонія, так само з трьома очками, і Мальта, яка очок не набрала.

Наступний матч збірна України проведе у вівторок, 12 вересня, в Мілані, де зустрінеться зі збірною Італії.

 

 

 

Теги: #футбол #євро_2024

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