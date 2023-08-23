Благодійний сквош-турнір Zenit Ukraine Open 2023 в Києві: результати змагань
19-20 серпня столичний фітнес-центр "SPORT LIFE" став головною ареною змагань для любителів сквошу з усієї України та світу. Благодійний турнір "Zenit Ukraine Open 2023" зібрав на своїх кортах більше 100 гравців, які приїхали з Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Хмельницького, Полтави, Херсона та Одеси, а також з Франції, США, Туреччини та Молдови.
Учасники змагалися в різних категоріях, починаючи від "Леді B" до "Men А". Переможцями у своїх категоріях стали:
Категорія Леді B:
- Анетта Сіганевич
- Вероніка Левківська
- Юлія Якімова
Категорія Леді А:
- Дар’я Власенко
- Тетяна Станько
- Вероніка Усенко
Категорія Men D:
- Роман Попов
- Антон Бабушко
- Степан Кобзев
Категорія Men C:
- Антон Скабалланович
- Кирило Леонов
- Араїк Саркісян
Категорія Men B:
- Максим Шумельда
- Ростислав Завінський
- Дмитро Балута
Категорія Men А:
- Микита Панов
- Руслан Петрович
- Максим Токар
Після завершення спортивної частини у ресторані "Brugge" відбулась урочиста церемонія нагородження переможців, де також пройшов благодійний аукціон та патріотичний фуршет. Спільними зусиллями учасників і ведучого Андрія Джеджулі вдалося зібрати понад 100 000 грн. Ці кошти підуть на підтримку сквош-гравців та армії.
Подія не могла б стати такою яскравою та успішною без підтримки партнерів та спонсорів:
Головний фітнес-партнер "SPORT LIFE";
Організатор заходу - "Федерація Сквошу України";
Інформаційний партнер - інформагентство "Інтерфакс Україна";
Офіційний спонсор - компанія "Клуб експертів";
Призи та подарунки були представлені компаніями "Sport Life", "Reima" та "Tecnifibre";
Офіційна вода турніру - "КРАЙНА";
Пиво для учасників та гостей забезпечила компанія TERMO-PAB;
Усі гості турніру розміщувалися в "FAVOR HOTEL";
Церемонія нагородження та вечірка відбулися завдяки партнерству з рестораном "BRUGGE".
Турнір підтвердив, що благодійність та спорт можуть іти поруч, приносячи радість та допомагаючи людям.