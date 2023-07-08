Спорт

15:21 08.07.2023

До 500 російських і білоруських спортсменів зможуть узяти участь в Азійських іграх 2023 року в Китаї - ЗМІ

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Російських і білоруських спортсменів допустять до участі в Азійських іграх 2023 року, які відбудуться в китайському Ханчжоу, повідомляє інтернет-портал Insidethegames.

"Сьогодні було погоджено, що до 500 спортсменів із Росії та Білорусі будуть допущені до участі в Азійських іграх, які відбудуться цьогоріч у Ханчжоу, щоб допомогти їм пройти кваліфікацію на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що допущені росіяни та білоруси "не матимуть права на медалі".

"Спортсмени змагатимуться на Іграх, які відбудуться з 23 вересня до 8 жовтня в Ханчжоу, під нейтральним прапором", - наголошується в джерелі.

28 березня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) виступив із рекомендацією допустити росіян і білорусів до міжнародних змагань, але тільки як нейтральних атлетів. Водночас вони мають відповідати критеріям: до турнірів можуть допустити лише тих, хто не підтримує вторгнення РФ в Україну. Заборонено виступати в змаганнях спортсменам, які мають прочетність до збройних сил - наприклад, до ЦСКА або "Динамо".

 

 

Теги: #китай #азійські_ігри

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