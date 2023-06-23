Спорт

12:46 23.06.2023

Легендарний голкіпер "Металіста" Горяінов виставить на аукціон колекцію футбольних раритетів, щоб зібрати гроші на техніку для евакуації поранених

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Легендарний голкіпер "Металіста" Горяінов виставить на аукціон колекцію футбольних раритетів, щоб зібрати гроші на техніку для евакуації поранених

Легендарний голкіпер ФК "Металіст" (Харків) Олександр Горяінов та його дружина Неллі ініціюють серію міжнародних благодійних аукціонів "HelpKEEPER УКРАЇНА 2023", кошти від яких підуть на забезпечення потреб українських військових, зокрема на закупівлю для сил Територіальної оборони, сформованих у Харківській області, спеціальної броньованої техніки для евакуації поранених.

"Саша Горяінов (можливо, спочатку це було емоційне рішення, а потім - дуже усвідомлене) вирішив, що та колекція футбольних раритетів, артефактів, яка збиралася впродовж усієї його кар'єри, ... наче створена для того, щоб сьогодні її, умовно кажучи, позбутися, але позбутися так, щоб зібрати кошти на підтримку наших Збройних сил", - сказав на брифінгу в п'ятницю громадський діяч і волонтер Кирило Лукаш.

"Наша мета - зібрати якомога більше грошей на порятунок наших воїнів, на їхні потреби", - додав Горяінов.

За словами Лукаша, назва аукціонів - похідне від слів help (допомога) і голкіпер. Передбачається, що аукціони відбуватимуться в різних формах.

"Аукціон матиме кілька різних форм. Будуть аукціони, організовані за змагальним принципом, - класичні аукціони. А будуть - і за лотерейним принципом. Тобто участь, а потім рандомно ми обиратимемо тих, хто стане щасливим власником того чи іншого раритету з колекції", - сказав Лукаш.

Серед лотів будуть квитки на матчі, футболки (зокрема й та, в якій Горяінов грав у першому єврокубковому матчі "Металіст" - "Евертон"), бронзові та срібна медалі чемпіонату України.

Очікується, що ідею аукціонів підтримають інші футболісти України (як колишні, так і нинішні), а також екстренер харківського "Металіста" Мирон Маркевич. Ініціатори також сподіваються, що до проєкту долучаться медійні особистості та митці.

Перший аукціон із серії "HelpKEEPER УКРАЇНА 2023" відбудеться 29 червня, у день народження Олександра Горяінова.

Як відомо, Горяінов - рекордсмен за кількістю ігор, зіграних за "Металіст", і володар найдовшої "сухої" серії в чемпіонатах України (943 хвилини).

Теги: #металіст #аукцiон #горяінов

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