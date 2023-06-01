Спорт

14:31 01.06.2023

Інформацію про 211 загиблих на війні спортсменів опубліковано на сайті "Янголи спорту"

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Інформацію про 211 загиблих на війні спортсменів опубліковано на сайті "Янголи спорту"

На сайті "Янголи спорту" опубліковано інформацію про 211 загиблих на війні українських спортсменів.

Станом на 15 березня на ресурсі було опубліковано інформацію про 161 українського спортсмена, які за різних обставин загинули від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У наступні дні сайт поповнився інформацією про загибель іще 50 українських спортсменів.

Як повідомлялося, на початку травня 2022 року в Україні запустили сайт "Янголи спорту" з інформацією про загиблих на війні спортсменів. Сайт створено за сприяння Спортивного комітету України.

Теги: #янголи_спорту

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