11:22 01.10.2025

Інформацію про 515 загиблих на війні спортсменів розміщено на сайті "Янголи спорту"

На сайті "Янголи спорту" розміщено інформацію про 515 українських спортсменів, загиблих від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Станом на 2 червня 2025 року на ресурсі було розміщено інформацію про 489 українських спортсменів, які за різних обставин загинули з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У наступні дні сайт поповнився інформацією про загибель іще 26 українських спортсменів.

Як повідомлялося, у квітні 2022 року за сприяння Спортивного комітету України було запущено сайт "Янголи спорту" з інформацією про загиблих на війні українських спортсменів.

Теги: #янголи_спорту

