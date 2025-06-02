Інтерфакс-Україна
Спорт
09:28 02.06.2025

Інформацію про 489 загиблих на війні спортсменів розміщено на сайті "Янголи спорту"

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Інформацію про 489 загиблих на війні спортсменів розміщено на сайті "Янголи спорту"

На сайті "Янголи спорту" розміщено інформацію про 489 українських спортсменів, загиблих від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Станом на 3 квітня 2025 року на ресурсі було розміщено інформацію про 470 українських спортсменів, які за різних обставин загинули з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У наступні дні сайт поповнився інформацією про загибель іще 19 українських спортсменів.

Як повідомлялося, у квітні 2022 року за сприяння Спортивного комітету України було запущено сайт "Янголи спорту" з інформацією про загиблих на війні українських спортсменів.

Теги: #янголи_спорту

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