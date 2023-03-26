Україна програла Англії у старті відбору "Євро-2024" з рахунком 0:2

Національна збірна України з футболу програла національній збірній Англії у стартовому матчі відбору "Євро-2024" з рахунком 0:2, повідомляє Українська асоціація футболу.

"У підсумку збірна Англії відсвяткувала перемогу з рахунком 2:0, тоді як українці спробують виправити ситуацію вже в червні", - йдеться у повідомленні, опублікованому в неділю ввечері.

16 червня відбудеться матч "Північна Македонія-Україна" в рамках третього відбіркового туру.

Фото Павла Кубанова