Спорт

21:24 26.03.2023

Україна програла Англії у старті відбору "Євро-2024" з рахунком 0:2

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Україна програла Англії у старті відбору "Євро-2024" з рахунком 0:2

Національна збірна України з футболу програла національній збірній Англії у стартовому матчі відбору "Євро-2024" з рахунком 0:2, повідомляє Українська асоціація футболу.

"У підсумку збірна Англії відсвяткувала перемогу з рахунком 2:0, тоді як українці спробують виправити ситуацію вже в червні", - йдеться у повідомленні, опублікованому в неділю ввечері.

16 червня відбудеться матч "Північна Македонія-Україна" в рамках третього відбіркового туру.

 

Фото Павла Кубанова

 

Теги: #футбол #англія #програш

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