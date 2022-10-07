Прем'єри України, Іспанії та Португалії обговорили спільну заявку на проведення ЧС-2030 з футболу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес і прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта обговорили спільну заявку на проведення чемпіонату світу з футболу-2030.

"Із прем'єр-міністрами Іспанії Педро Санчесом і Португалії Антоніу Коштою на полях Європейського політичного співтовариства говорили про єдність і підтримку України. Як політичну, фінансову, санкційну, так і в усіх інших сферах. Зокрема, обговорили спільну заявку на проведення чемпіонату світу з футболу-2030", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр наголосив, що Україна сьогодні об'єднує весь європейський континент.