Спорт

12:02 07.10.2022

Прем'єри України, Іспанії та Португалії обговорили спільну заявку на проведення ЧС-2030 з футболу

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Прем'єри України, Іспанії та Португалії обговорили спільну заявку на проведення ЧС-2030 з футболу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес і прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта обговорили спільну заявку на проведення чемпіонату світу з футболу-2030.

"Із прем'єр-міністрами Іспанії Педро Санчесом і Португалії Антоніу Коштою на полях Європейського політичного співтовариства говорили про єдність і підтримку України. Як політичну, фінансову, санкційну, так і в усіх інших сферах. Зокрема, обговорили спільну заявку на проведення чемпіонату світу з футболу-2030", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр наголосив, що Україна сьогодні об'єднує весь європейський континент.

 

Теги: #футбол #чемпіонат_світу

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