Спорт

12:29 18.07.2022

Українська збірна посіла третє місце у медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 у США

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Українська збірна посіла третє місце у медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 у США

Українська збірна посіла третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор 2022 року в Бірмінгемі (США), повідомляє Міністерство молоді та спорту.

"Рекордна кількість нагород - 45 медалей (16 золотих, 12 срібних, 17 бронзових) і третє місце у медальному заліку - такий підсумок виступу наших спортсменів на Всесвітніх іграх-2022. Це найвище досягнення збірної України на Всесвітніх іграх, у яких вона бере участь з 1993 року", - йдеться у повідомленні пресслужби Мінспорту.

Зазначається, що протягом Ігор тривала благодійна акція на підтримку України. Зокрема з кожного квитка, проданого на змаганнях, один американський долар перераховували на потреби України, а за весь турнір було зібрано 54 тисячі доларів, які підуть на відновлення спортивної інфраструктури.

Згідно з повідомленням, Україна представляла найбільшу кількість учасників за історію виступів.

Всесвітні ігри відбувалися з 7 до 17 липня 2022 року у найбільшому місті штату Алабама – Бірмінгемі (США). Вони проходять раз на чотири роки, як і Олімпіада. Майже 4,5 тис. спортсменів із понад 100 країн світу змагалися за 220 комплектів нагород у 34 видах спорту.

Теги: #ігри

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