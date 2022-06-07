Спорт

16:38 07.06.2022

Минспорта открывает спецсчет в НБУ для пожертвований в рамках инициативы UNITED24 – решение правительства

1 хв читати
Минспорта открывает спецсчет в НБУ для пожертвований в рамках инициативы UNITED24 – решение правительства

Министерство молодежи и спорта открывает специальный счет в Национальном банке Украины для пожертвований в рамках инициативы фонда восстановления UNITED24.

Соответствующее решение правительство одобрило на заседании во вторник.

«Собранные на счету средства будут направлены на восстановление поврежденных россией спортивных сооружений, учреждений, организаций сферы физической культуры и спорта и обеспечения развития спортивной инфраструктуры в регионах Украины», - говорится в сообщении пресс-службы Минспорта.

Отмечается, что в результате боевых действий и вражеских обстрелов в Украине разрушены и повреждены уже 92 спортивных объекта.

Теги: #минспорта #united24
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:38 07.06.2022
Мінспорту відкриває спецрахунок у НБУ для пожертвувань у рамках ініціативи UNITED24 – рішення уряду

Мінспорту відкриває спецрахунок у НБУ для пожертвувань у рамках ініціативи UNITED24 – рішення уряду

12:20 06.06.2022
За місяць на онлайн-платформі UNITED24 зібрано понад 1,5 млрд грн на потреби України - Зеленський

За місяць на онлайн-платформі UNITED24 зібрано понад 1,5 млрд грн на потреби України - Зеленський

11:58 04.06.2022
Зеленський на презентації United24 у Вашингтоні: це не просто фандрайзинг, це також одна з можливостей довести РФ, що зло не зможе перемогти

Зеленський на презентації United24 у Вашингтоні: це не просто фандрайзинг, це також одна з можливостей довести РФ, що зло не зможе перемогти

21:59 27.05.2022
За кошти, зібрані UNITED24, закупили 35 транспортних апаратів ШВЛ

За кошти, зібрані UNITED24, закупили 35 транспортних апаратів ШВЛ

20:24 20.05.2022
За два тижні роботи платформи UNITED24 на рахунки НБУ надійшло понад $36,7 млн– Федоров

За два тижні роботи платформи UNITED24 на рахунки НБУ надійшло понад $36,7 млн– Федоров

16:43 18.05.2022
Зеленський підписав указ про заснування національного бренду UNITED 24

Зеленський підписав указ про заснування національного бренду UNITED 24

16:35 18.05.2022
Андрій Шевченко став першим послом UNITED24

Андрій Шевченко став першим послом UNITED24

20:31 13.05.2022
У рамках проєкту United24 у НБУ відкриють рахунок Міносвіти для пожертвувань на потреби освіти та науки – рішення Кабміну

У рамках проєкту United24 у НБУ відкриють рахунок Міносвіти для пожертвувань на потреби освіти та науки – рішення Кабміну

07:54 13.05.2022
Платформа UNITED24 для відновлення України за дебютний тиждень отримала $25,8 млн

Платформа UNITED24 для відновлення України за дебютний тиждень отримала $25,8 млн

11:19 09.05.2022
Украинские спортсмены завоевали 13 наград в седьмой день Дефлимпиады в Бразилии – Минспорта

Украинские спортсмены завоевали 13 наград в седьмой день Дефлимпиады в Бразилии – Минспорта

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна поступилася Вельсу путівкою на ЧС з футболу в Катарі

Україна обіграла Шотландію 3-1 і побореться 5 червня з Уельсом за квиток на ЧС-2022

Понад 50 спортсменів загинули з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну

УЄФА під час жеребкування на турнірах розводитиме команди з України та Білорусі

Україна прийме чемпіонат Європи з карате у 2026 році - Мінспорту

ОСТАННЄ

Російські війська зруйнували, пошкодили та окупували 73 молодіжні центри - Гутцайт

Жіноча збірна України з важкої атлетики посіла перше місце в медальному заліку чемпіонату Європи

Україна поступилася Вельсу путівкою на ЧС з футболу в Катарі

Рафаель Надаль став 14-кратним чемпіоном Roland Garros

За 100 днів українці вибороли на спортивному фронті 619 медалей - Гутцайт

Службу в лавах ЗСУ, Нацгвардії, ТрО та інших підрозділів несуть понад 2 тис. спортсменів і спортсменок - Гутцайт

Україна обіграла Шотландію 3-1 і побореться 5 червня з Уельсом за квиток на ЧС-2022

Американський фонд RedBird Partners офіційно став власником ФК "Мілан"

Проти Росії та Білорусі запроваджено вже 125 спортивних санкцій - Гутцайт

"Челсі" перейшов під контроль інвесторів на чолі з Тодом Боелі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА