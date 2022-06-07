Минспорта открывает спецсчет в НБУ для пожертвований в рамках инициативы UNITED24 – решение правительства

Министерство молодежи и спорта открывает специальный счет в Национальном банке Украины для пожертвований в рамках инициативы фонда восстановления UNITED24.

Соответствующее решение правительство одобрило на заседании во вторник.

«Собранные на счету средства будут направлены на восстановление поврежденных россией спортивных сооружений, учреждений, организаций сферы физической культуры и спорта и обеспечения развития спортивной инфраструктуры в регионах Украины», - говорится в сообщении пресс-службы Минспорта.

Отмечается, что в результате боевых действий и вражеских обстрелов в Украине разрушены и повреждены уже 92 спортивных объекта.