Спорт

12:07 30.03.2022

Луцька міськрада позбавила футболіста Тимощука звання "почесний громадянин міста"

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Луцька міськрада позбавила футболіста Тимощука звання "почесний громадянин міста"

Депутати Луцької міської ради позбавили українського футболіста Анатолія Тимощука звання "Почесний громадянин міста Луцька".

За повідомленням пресслужби міськради, за це рішення проголосували 35 депутатів.

"У той час, коли Україна страждає від військової агресії Росії, Анатолій Тимощук не зробив жодної публічної заяви з цього приводу та не зупинив своєї співпраці з футбольним клубом країни-агресора. Таким свідомим вибором продовжує працювати на окупанта та дискредитує високе звання "Почесний громадянин міста Луцька", - йдеться у повідомленні.

Уродженець Луцька Тимощук є помічником головного тренера російського футбольного клубу "Зеніт".

Теги: #футбол #тимощук
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