МОК рекомендує спортивним федераціям заборонити росіянам та білорусам виступати у змаганнях

Міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним спортивним федераціям не дозволяти виступати у змаганнях російським та білоруським спортсменам, повідомляє пресслужба МОК.

"З метою захисту чесності глобальних спортивних змагань та безпеки всіх учасників Виконком МОК рекомендує міжнародним спортивним федераціям та організаторам спортивних заходів не запрошувати та не дозволяти участь російських та білоруських спортсменів та офіційних осіб у міжнародних змаганнях", - ідеться у повідомленні.

Наголошується, якщо виконати рекомендації "неможливо в найкоротші терміни з організаційних або юридичних причин", Виконком МОК "наполегливо закликає міжнародні спортивні федерації та організаторів спортивних заходів у всьому світі зробити все можливе, щоб жодного спортсмена або спортивного чиновника з Росії чи Білорусі не було допущено до участі під своїми прапорами".

"Громадяни Росії чи Білорусі, чи це окремі особи чи команди, мають сприйматися лише як нейтральні спортсмени чи нейтральні команди. Не допускається використання національних символів, кольорів, прапорів чи гімнів", - наголошується у заяві МОК.

"У цьому контексті Виконком МОК розглянув, зокрема, майбутні Паралімпійські зимові ігри в Пекіні у 2022 році й знову заявив про свою повну підтримку Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) та Ігор", - зазначає пресслужба.