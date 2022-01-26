В Україні створять Національну лабораторію антидопінгового контролю

Верховна Рада дозволила центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері спорту, створювати та забезпечувати діяльність державної установи "Національна лабораторія антидопінгового контролю".

За відповідний законопроєкт №5640 "Про внесення змін до ст.52 закону "Про фізичну культуру та спорт" за основу та загалом проголосували відповідно 276 та 281 народний депутат.

Законопроєкт застерігає, що національна лабораторія, яку буде створено, відповідатиме вимогам для акредитації Всесвітнього антидопінгового агентства відповідно до міжнародних стандартів для лабораторій, визначених Міжнародною конвенцією про боротьбу з допінгом у спорті.

Документ визначає основні завдання національної лабораторії, серед яких реалізація програм наукових досліджень та розробок, що використовуються або можуть бути використані для запобігання допінгу у спорті.

Законопроєкт окреслює критерії кандидата на посаду директора Національної лабораторії. Зокрема, очолити національну лабораторію може громадянин України, який має вищу освіту, володіє державною мовою, щонайменше п'ять років працював на керівній посаді, має знання та професійний досвід щодо боротьби з допінгом у спорті.

В Україні з 2017 року діє закон "Про антидопінгову діяльність у спорті". Відповідно до ст. 4 цього закону, який набуде чинності з 1 січня 2027 р., "Національна антидопінгова лабораторія створюється у формі публічного акціонерного товариства "Національна антидопінгова лабораторія", 100 відсотків акцій якого належить державі. Національна антидопінгова лабораторія утворюється на базі лабораторії антидопінгового контролю Національного антидопінгового центру".