Інтерфакс-Україна
Спорт
10:07 19.06.2025

Російські санкарі не братимуть участь в Олімпіаді-2026

1 хв читати
Російські санкарі не братимуть участь в Олімпіаді-2026

Конгрес Міжнародної федерації санного спорту (FIL) ухвалив рішення продовжити відсторонення спортсменів і представників Росії від усіх змагань під егідою FIL, включно з олімпійською кваліфікацією на зимові Ігри в Мілані та Кортіні (Італія) 2026 року.

"18 червня в Тампере (Фінляндія) на 73-му Конгресі Міжнародної федерації санного спорту (FIL) було ухвалено рішення продовжити відсторонення спортсменів і представників Росії від усіх змагань під егідою FIL, включно з олімпійською кваліфікацією на зимові Ігри в Мілані та Кортіні 2026 року. Обговорення питання тривало в межах порядку денного Конгресу. Голова Комісії атлетів FIL Леон Фельдерер представив результати анонімного опитування серед санкарів, що засвідчили численні побоювання щодо безпеки, справедливості, антидопінгових стандартів та квот", - йдеться у повідомленні Національного олімпійського комітету (НОК).

Зазначається, що у підсумку 24 делегати підтримали збереження чинного відсторонення (рішення 2022 та 2024 років), 7 виступили проти, 1 бюлетень був визнаний недійсним.

Крім того, відхилено ідею участі росіян в нейтральному статусі (AIN). 

Теги: #олімпійські #санки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:51 30.04.2025
Українські спортсмени здобули вже 17 ліцензій на участь у зимовій Олімпіаді-2026

Українські спортсмени здобули вже 17 ліцензій на участь у зимовій Олімпіаді-2026

13:10 07.09.2023
Російського прапора не може бути на Олімпіаді в Парижі - Макрон

Російського прапора не може бути на Олімпіаді в Парижі - Макрон

01:42 15.08.2023
Україна бойкотуватиме Олімпійські ігри у разі допуску до них РФ та Білорусі

Україна бойкотуватиме Олімпійські ігри у разі допуску до них РФ та Білорусі

16:54 02.03.2023
У ПАРЄ підготують резолюцію про відсторонення спортсменів Росії та Білорусі від участі в міжнародному олімпійському русі

У ПАРЄ підготують резолюцію про відсторонення спортсменів Росії та Білорусі від участі в міжнародному олімпійському русі

09:48 06.04.2016
Україна вже отримала понад 200 ліцензій на літню Олімпіаду в Ріо-де-Жанейро

Україна вже отримала понад 200 ліцензій на літню Олімпіаду в Ріо-де-Жанейро

14:23 07.02.2013
Україна готує заявку на право проведення зимових Олімпійських ігор у 2022 р. - Янукович

Україна готує заявку на право проведення зимових Олімпійських ігор у 2022 р. - Янукович

ВАЖЛИВЕ

“Епіцентр дітям” запускає конкурс дитячих талантів “Реальні герої”

Збірна України виграла у Бельгії з рахунком 3:1 в плейофі Ліги націй УЄФА

Українці здобули 32 медалі в 11 видах спорту на "Іграх нескорених" у Канаді

Україна проведе домашній матч плейоф Ліги націй УЄФА з Бельгією в іспанській Мурсії

Україна виборола ще одне "срібло" на Паралімпійських іграх-2024 і завершує змагання з 82 медалями

ОСТАННЄ

НОК просить МОК підтримати відновлення пошкодженого РФ Київського спортивного ліцею

Ситуація з футболістом ФК Armat Селезньовим і ФК Odesa Football Media Team не така однозначна - Мінспорту

Україна закликає відсторонити російських "нейтральних" атлетів з Муей Тай від участі у Всесвітніх іграх

Україна закликає відсторонити російського "нейтрального" атлета з джиу-джитсу від участі у Всесвітніх іграх

Українські ветерани здобули "срібло" на турнірі "Hope Wins" у Кракові

Збірна України з волейболу перемогла команду США у Лізі Націй-2025

17-річний Арсен Гороян став чемпіоном Відня з боксу серед юніорів

НОК України звернувся до МОК з листом щодо недопуску кандидатури від РФ до Комісії атлетів FIE

Український боксер Ломаченко заявив про завершення професійної кар'єри

Honda стала одним із провідних партнерів Олімпійських ігор-2028

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА