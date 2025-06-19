Російські санкарі не братимуть участь в Олімпіаді-2026

Конгрес Міжнародної федерації санного спорту (FIL) ухвалив рішення продовжити відсторонення спортсменів і представників Росії від усіх змагань під егідою FIL, включно з олімпійською кваліфікацією на зимові Ігри в Мілані та Кортіні (Італія) 2026 року.

"18 червня в Тампере (Фінляндія) на 73-му Конгресі Міжнародної федерації санного спорту (FIL) було ухвалено рішення продовжити відсторонення спортсменів і представників Росії від усіх змагань під егідою FIL, включно з олімпійською кваліфікацією на зимові Ігри в Мілані та Кортіні 2026 року. Обговорення питання тривало в межах порядку денного Конгресу. Голова Комісії атлетів FIL Леон Фельдерер представив результати анонімного опитування серед санкарів, що засвідчили численні побоювання щодо безпеки, справедливості, антидопінгових стандартів та квот", - йдеться у повідомленні Національного олімпійського комітету (НОК).

Зазначається, що у підсумку 24 делегати підтримали збереження чинного відсторонення (рішення 2022 та 2024 років), 7 виступили проти, 1 бюлетень був визнаний недійсним.

Крім того, відхилено ідею участі росіян в нейтральному статусі (AIN).