Пресрелізи

17:24 01.07.2024

Співпраця ОТП БАНК з міжнародними партнерами дає змогу розширити доступ бізнесу до пільгового кредитування - В.Мудрий

2 хв читати

Співпраця АТ «ОТП БАНК» з міжнародними фінансовими партнерами дає можливість відкрити широкий доступ до програм пільгового кредитування якомога більшій кількості клієнтів, тим самим допомагаючи бізнесу у надскладних умовах війни. Про це голова правління ОТП БАНК Володимир Мудрий розповів під час Банківського форуму, організованого виданням «Економічна правда» у Києві.

«Міжнародні фінансові інституції відіграють важливу роль у підтримці економіки України та відновленні кредитування. Співробітництво з EBRD, USAID та IFC дозволяє надати клієнтам максимальний доступ до програм з низькими відсотковими ставками, з кешбеком, з додатковими гарантіями з боку інституційних інвесторів», - сказав В.Мудрий.

ОТП БАНК з Європейським банком реконструкції та розвитку втілює у життя програму, у межах якої пропонує малим і середнім підприємствам інвестиційні кредити з можливістю компенсації частини витрат. Сторони уклали угоду про співпрацю, що дозволяє ОТП БАНК надати українському приватному сектору 120 млн євро фінансування за участі ЄБРР через інструмент покриття 50% кредитного ризику на портфельній основі. Такі кредити можуть бути направлені на підтримку «зелених» технології (сучасна агротехніка та інше енергоефективне обладнання, сонячні панелі для електростанцій, газотурбінні чи газопоршневі станції).

Також Банк реалізує грантову програму з агентством США з міжнародного розвитку USAID, що вже дозволила профінансувати українські підприємства на понад 500 млн грн за пільговою ставкою 7%. Підтримка надається компаніям із критичних галузей економіки (сільське господарство, логістика, енергетика), бізнесу, який потребує релокації, а також компаніям, де власниками або управлінцями є жінки. «Для мене приємним відкриттям стала кількість українських жінок у бізнесі, адже 48% кредитів за програмою було видано саме жінкам-підприємницям. Тож очікуємо на продовження та розширення співпраці з USAID», - додав голова правління ОТП БАНК.

З Міжнародною фінансовою корпорацією IFC Банк співпрацює в межах угоди за програмою розподілу ризиків для надання фінансової підтримки підприємствам ключових галузей економіки України.

Як зазначив В.Мудрий, загалом ситуація на ринку кредитування поступово змінюється. «Якщо з початку повномасштабної війни корпоративний портфель українських банків скоротився на 20%, то зараз фінансові установи адаптувалися до умов сьогодення і почали нарощувати свої кредитні можливості. У 2023 році переважна більшість позик видавалася за програмою «Доступні кредити 5-7-9%», яка реалізується урядом за ініціативи Президента України через Фонд розвитку підприємництва, тепер - дедалі більше на ринкових умовах», - відзначив В.Мудрий.

Теги: #отп_банк #мудрий

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:01 26.06.2024
ОТП БАНК підписав Меморандум про пільгове кредитування відновлення енергоінфраструктури

ОТП БАНК підписав Меморандум про пільгове кредитування відновлення енергоінфраструктури

17:46 26.06.2024
ОТП БАНК відзначений у конкурсі «Благодійна Україна»

ОТП БАНК відзначений у конкурсі «Благодійна Україна»

09:40 20.06.2024
ОТП БАНК пропонує бізнесу кредити для посилення енергонезалежності

ОТП БАНК пропонує бізнесу кредити для посилення енергонезалежності

11:38 05.06.2024
ОТП БАНК постійно розширює можливості кредитних програм для бізнесу, – Алла Бініашвілі

ОТП БАНК постійно розширює можливості кредитних програм для бізнесу, – Алла Бініашвілі

14:00 30.05.2024
ОТП БАНК пропонує бізнесу кредити з можливістю кешбека до 15%

ОТП БАНК пропонує бізнесу кредити з можливістю кешбека до 15%

11:07 14.05.2024
ОТП БАНК продаватиме ОВДП з власного портфеля державних цінних паперів

ОТП БАНК продаватиме ОВДП з власного портфеля державних цінних паперів

13:10 10.05.2024
ОТП БАНК будує власну систему довкільно-соціального управління

ОТП БАНК будує власну систему довкільно-соціального управління

17:04 29.01.2024
Попит на діагностику та ендоскопічні дослідження з початку повномасштабної війни знизився некритично - думки

Попит на діагностику та ендоскопічні дослідження з початку повномасштабної війни знизився некритично - думки

16:57 25.01.2024
Загальна сума допомоги Superhumans Center за 2023 рік склала майже 27 млн грн

Загальна сума допомоги Superhumans Center за 2023 рік склала майже 27 млн грн

16:12 25.12.2023
Перехід до емоційного банкінгу є важливим трендом розвитку банків у майбутньому – СЕО ОТП Банку

Перехід до емоційного банкінгу є важливим трендом розвитку банків у майбутньому – СЕО ОТП Банку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

В Україні запускають реєстр осіб, які зловживають владою для тиску на бізнес - Маніфест 42

Грошові виплати військовим: до чого готуватися у 2024 році - експертна думка адвокатів ЮК "Мережа права"

Як не потрапити на гачок аферистів: ТОП-6 шахрайських схем

"Дорогу підкорює той, хто іде!": у Києві відбудеться Bouquet Kyiv Stage-2023

ОСТАННЄ

4 причини купити топпер

Ukrainian Credit Conference 2024: нові тенденції та виклики

ТОП-5 поломок пральних машин. Як уникнути ремонту

Schweppes та його смаки

Як доглядати басейн за допомогою хімії?

Працівники АТ КІЕП повідомляють про тиск на них з боку Міненерго

Український Sense Bank почав кредитувати енергоефективні проєкти бізнесу

У вітчизняному банку розповіли про деталі підписаного «Енергетичного» меморандуму для бізнесу

KIEF TALKS: Захист прав українських підприємців та інвесторів

Інвестиції в відпочинок: новий прибутковий проєкт в Буковелі SPA-готель VERTEXVILLE

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА