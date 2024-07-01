Співпраця ОТП БАНК з міжнародними партнерами дає змогу розширити доступ бізнесу до пільгового кредитування - В.Мудрий

Співпраця АТ «ОТП БАНК» з міжнародними фінансовими партнерами дає можливість відкрити широкий доступ до програм пільгового кредитування якомога більшій кількості клієнтів, тим самим допомагаючи бізнесу у надскладних умовах війни. Про це голова правління ОТП БАНК Володимир Мудрий розповів під час Банківського форуму, організованого виданням «Економічна правда» у Києві.

«Міжнародні фінансові інституції відіграють важливу роль у підтримці економіки України та відновленні кредитування. Співробітництво з EBRD, USAID та IFC дозволяє надати клієнтам максимальний доступ до програм з низькими відсотковими ставками, з кешбеком, з додатковими гарантіями з боку інституційних інвесторів», - сказав В.Мудрий.

ОТП БАНК з Європейським банком реконструкції та розвитку втілює у життя програму, у межах якої пропонує малим і середнім підприємствам інвестиційні кредити з можливістю компенсації частини витрат. Сторони уклали угоду про співпрацю, що дозволяє ОТП БАНК надати українському приватному сектору 120 млн євро фінансування за участі ЄБРР через інструмент покриття 50% кредитного ризику на портфельній основі. Такі кредити можуть бути направлені на підтримку «зелених» технології (сучасна агротехніка та інше енергоефективне обладнання, сонячні панелі для електростанцій, газотурбінні чи газопоршневі станції).

Також Банк реалізує грантову програму з агентством США з міжнародного розвитку USAID, що вже дозволила профінансувати українські підприємства на понад 500 млн грн за пільговою ставкою 7%. Підтримка надається компаніям із критичних галузей економіки (сільське господарство, логістика, енергетика), бізнесу, який потребує релокації, а також компаніям, де власниками або управлінцями є жінки. «Для мене приємним відкриттям стала кількість українських жінок у бізнесі, адже 48% кредитів за програмою було видано саме жінкам-підприємницям. Тож очікуємо на продовження та розширення співпраці з USAID», - додав голова правління ОТП БАНК.

З Міжнародною фінансовою корпорацією IFC Банк співпрацює в межах угоди за програмою розподілу ризиків для надання фінансової підтримки підприємствам ключових галузей економіки України.

Як зазначив В.Мудрий, загалом ситуація на ринку кредитування поступово змінюється. «Якщо з початку повномасштабної війни корпоративний портфель українських банків скоротився на 20%, то зараз фінансові установи адаптувалися до умов сьогодення і почали нарощувати свої кредитні можливості. У 2023 році переважна більшість позик видавалася за програмою «Доступні кредити 5-7-9%», яка реалізується урядом за ініціативи Президента України через Фонд розвитку підприємництва, тепер - дедалі більше на ринкових умовах», - відзначив В.Мудрий.