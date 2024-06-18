Квартира в столиці за донат: DIM передав квартиру переможцю збору для українських захисників

Чи реально отримати квартиру в столиці площею понад 44 м2 за 1500 грн? Відповідь на це питання точно знає житомирянин Ігор В. Днями він отримав документи на квартиру в еко-місті ЖК Lucky Land. Житло стало головним «бонусом» в масштабному зборі коштів на допомогу війську. Його у березні цього року оголосила Група компаній DIM братів Насіковських разом з благодійним фондом «Захист майбутнього» Євгена Карася. Загалом на безпілотники та автомобілі для добровольчих підрозділів ЗСУ, НГУ, ГУР та батальйону «Свобода» за 60 днів зібрали 20,2 млн грн.

20-річний Ігор В. з Житомира постійно донатить на потреби українських захисників. Хлопець не має житла в рідному місті, але цього разу внесок у підтримку війська приніс йому вже готову однокімнатну квартиру в Києві площею 44,2 кв. м. Квартира розташована у одному з флагманських проєктів групи компаній DIM – ЖК Lucky Land. Зараз Ігореві лишається зробити ремонт та будувати своє життя в новій квартирі.

Надав переможцю вже готове житло з сертифікатом один зі співзасновників DIM, Андрій Насіковський, який захищає країну в лавах батальйону «Свобода». Умовою виграшу квартири був донат від 500 грн на забезпечення фронтових підрозділів. «Якщо трапляється щось погане, треба перекривати це своїми донатами. Коли ми донатимо – їм погано, а нам добре. Маленьких донатів не існує. Я не знаю, як це насправді працює, але робіть свій внесок у підтримку наших. І всесвіт вам обов’язково якось віддячить», – коментує своє прагнення донатити кошти на допомогу ЗСУ Ігор В.

ЖК Lucky Land, в якому розташована квартира, будується за принципом «місто в місті». Тут створені можливості для життя, дозвілля, побуту, занять спортом чи прогулянок, адже поруч – ТРЦ Lavina Mall та 100 га хвойного лісу.

«Будувати майбутнє. Цей принцип – частина філософії DIM. Ми вже 10 років створюємо для українців не просто нерухомість, а екосистеми для комфортного життя, відпочинку і саморозвитку, які вдало інтегровані в ритм сучасного міста. Але зараз єдиною гарантією втілення наших проєктів та загалом мирного майбутнього України є успіх наших захисників. Тому ми підтримуємо Сили Оборони України системно, це вшите в цінності Групи DIM», – розповідає засновник і керуючий партнер групи компаній DIM Андрій Насіковський.