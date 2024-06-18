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09:10 18.06.2024

Саміт Групи Семи та Саміт миру - КБФ проведе спеціальну подію за участю послів G7

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Саміт Групи Семи та Саміт миру - КБФ проведе спеціальну подію за участю послів G7

У середу, 19 червня, Київський Безпековий Форум проведе спеціальну подію, присвячену Самітам Групи Семи і Миру, за участю послів держав-членів G7 в Україні.

Як відомо, зустріч лідерів Групи Семи відбулася в Італії 13-15 червня, а Саміт Миру пройшов 15-16 червня в Швейцарії. У центрі уваги публічної дискусії КБФ будуть рішення, прийняті на обох міжнародних заходах, а також практичні кроки для зміцнення світової солідарності з Україною і подолання російської агресії.

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На запрошення Голови КБФ, Прем’єр-міністра України у 2014-16 роках Арсенія Яценюка учасниками розмови, зокрема, стануть Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс, Посол Канади Наталка Цмоць, Посол Франції Гаель Весьєр, Посол Європейського Союзу Катаріна Матернова та інші дипломати і політики. Модератор події – директор КБФ Данило Лубківський.

Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

Пряма трансляція розпочнеться 19 червня, о 19:00, на ресурсах КБФ і наших медіапартнерів:

Facebook КБФ  
Сайті КБФ  
YouTube Фонду «Відкрий Україну»  
YouTube Арсенія Яценюка  
Facebook Арсенія Яценюка

Інформаційні партнери КБФ: Еспресо, Цензор.НЕТ, ТВА, Гордон, Gazeta.ua, Інтерфакс-Україна, Медіацентр Україна, Главком, Український кризовий медіацентр, Ukraine World, «День», Armiya'UA.
 

Теги: #миру #кбф #саміт #g7

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