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16:52 20.05.2024

Досягли мети за 60 днів: 20 млн грн для ЗСУ зібрали за ініціативи Групи компаній DIM та БФ "Захист майбутнього"

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20 174 764 грн задонатили українці за 60 днів під час збору, оголошеного Групою компаній DIM спільно з благодійним фондом "Захист майбутнього" Євгена Карася. Збір завершили 17 травня 2024 року. Зібрані кошти підуть на забезпечення дронами та автомобілями ефективних добровольчих підрозділів армії, нацгвардії та батальйону "Свобода".

"Більше 20 мільйонів гривень донатів зібрали за 60 днів на "пташок" для захисників України. У компанії ДІМ допомога ЗСУ зашита у базових цінностях. Вже 10 років ми будуємо житло, наповнене сенсом, технологічністю, естетикою. Ми продовжуємо будувати, захищати наше право на свободу і вільне життя в рідній країні.  Далі буде більше донатів, більше допомоги, адже жити більше головна філософія компанії DIM" прокоментував Андрій Насіковський, співзасновник компанії DIM

Збір коштів оголосили в середині березня. За умовами збору, донат від 500 грн на потреби захисників на передовій, давав шанс виграти однокімнатну квартиру в Києві площею 41,15 кв.м в еко-місті ЖК Lucky Land від компанії DIM, поруч з найбільшим ТРЦ в Україні Lavina Mall та сосновим лісом. Також будуть подарунки від фонду Євгена Карася "Захист майбутнього"

Щиро дякуємо всім учасникам збору за донати та підтримку наших захисників. Разом ми наближаємо перемогу України!

Контакти пресслужби: [email protected]

Теги: #dim

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