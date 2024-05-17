Пресрелізи

13:42 17.05.2024

Сергій Сінченко отримав відзнаку за підтримку гуманітарного розмінування

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СЕО Манівео Сергій Сінченко отримав від генерала-майора Богдана Бондара Відзнаку Голови Адміністрації державної спеціальної служби транспорту Міністерства України III ступеня за вагому та ефективну підтримку виконання завдань за призначенням, включаючи заходи з гуманітарного розмінування, згідно з наказом від 02.04.2024 № 42/139.

З урахуванням складної ситуації в Україні участь компаній у соціальних проєктах стає надважливою. Це не лише вияв підтримки та відповідальності перед суспільством, але й практичний внесок у зміцнення безпеки країни. Згідно з повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у лютому 2024 року, в Україні залишається понад 156 тисяч квадратних кілометрів потенційно замінованих територій. Такі статистичні дані підкреслюють необхідність спільних зусиль у гуманітарному розмінуванні та відновленні постраждалих областей.

Загалом на сьогодні сапери ДСНС розмінували понад 14 тис. об’єктів та домогосподарств, 7,8 тис. км ліній електропередач, 549 км газопроводів, 3,7 тис. км доріг, 606 км залізничних колій.

Попереду ще багато роботи, тож допомога українських компаній є необхідною для майбутнього країни.

Нагадаємо, ще до початку повномасштабного вторгнення Moneyveo співпрацювала з оперативним командуванням "Північ", спрямовуючи ресурси на підтримку військових потреб. Зокрема, з 2018 року компанія регулярно передавала необхідне обладнання, що було критично важливим для забезпечення якісного зв'язку та навігації тощо.

Починаючи з 2020 року, Moneyveo також розпочала співпрацю з благодійним фондом "Відродження Захисників України" (Revived Soldiers Ukraine), який фокусується на медичній допомозі та реабілітації українських військових у США та в Україні.

Після повномасштабного вторгнення Moneyveo ще більше розширила свої благодійні ініціативи, активно забезпечуючи необхідними ресурсами та обладнанням військові підрозділи. Так, протягом останніх двох років вона перерахувала на потреби ЗСУ близько 16 млн грн. А також придбала апарати штучної вентиляції легенів, ВАК-систему для очищення ран та інше необхідне обладнання для Київського військового шпиталю. Крім цього, компанія надсилає на передову різне екіпірування за запитами бійців, а також дизельні генератори, зарядні станції, ліки тощо.

Moneyveo закликає українські компанії приєднатися до цієї важливої справи, щоб разом сприяти безпеці українців. У Манівео зазначають: «Ми віримо в потужну силу спільної підтримки та розуміємо, що наші зусилля допоможуть вибороти волю для країни. Разом переможемо!».

Теги: #сергій_сінченко #розмінування #сео_манівео

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