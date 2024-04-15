Оплата комунальних платежів стала доступною в OTP Bank UA

У мобільному застосунку OTP Bank UA відтепер є можливість сплачувати комунальні платежі.

«Для нас важливо, щоб daily banking для клієнтів був максимально якісним та зручним: перекази коштів, розрахунки в магазинах, керування депозитами і розстрочками, а відтепер – і оплата комунальних послуг. Наш застосунок – це про лагідний банкінг, який дозволяє нашим клієнтам легко та просто управляти своїми фінансами», – розповіла Людмила Вакса, керівник проєкту в АТ «ОТП БАНК».

Для того, щоб оплатити комунальні послуги у застосунку, потрібно натиснути на картку, обрати «Платежі» та зайти в розділ «Комуналка та інтернет». Далі є можливість додати адресу – комунальні рахунки відобразяться відразу, буде відображена вся інформація про заборгованості чи переплати, а також показники лічильників, що надає компанія. Також можливо оплатити рахунок за окремою компанією, яку клієнт знайде за назвою чи реквізитами (номером рахунку у форматі IBAN або ЄДРПОУ).

Всі платежі в розділі «Комуналка та інтернет» з будь-якої картки ОТП БАНК здійснюються без комісії. Не тарифікуються навіть платежі з кредитної картки, а також ці платежі включаються до пільгового періоду.

У розділі «Комуналка та інтернет» доступне меню «Історія платежів», де можна переглянути всі здійснені платежі, незалежно від того, чи була оплата здійснена з дебетної чи кредитної картки.

Зверніть увагу! Якщо у вас неактивне будь-яке з полів розділу «Комуналка та інтернет», вам слід оновити застосунок до версії 1.18.0 у Play Market (для телефонів на ОС Android) чи App Store (для телефонів iPhone).