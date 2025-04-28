Інвестиції в ОВДП: клієнти ОТП БАНК придбали цінні папери на 2,8 млрд грн

Клієнти АТ «ОТП БАНК» – фізичні особи придбали облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 2,78 млрд грн в еквіваленті за підсумками І кварталу 2025 року. Про це розповіла Валерія Овчарук, product owner ОТП БАНК.

Вона відзначила, що 20% інвестицій було здійснено у гривневі ОВДП, 80% – у валютні. «Як бачимо, наші клієнти обирають надійний та ефективний спосіб збереження та примноження своїх коштів саме у валюті. Наразі фізичні особи вбачають у цьому найкращий варіант інвестицій для своїх заощаджень. Для багатьох важлива можливість підтримати таким чином економіку України, адже цінні папери продають у тому числі з метою фінансування потреб державного бюджету», – наголосила В.Овчарук.

Клієнти викупили з портфелю Банку у I кварталі цінні папери на загальну суму 1,29 млрд грн в еквіваленті, а от на аукціонах Міністерства фінансів напряму було придбано облігацій на 1,49 млрд грн в еквіваленті.

Загалом з моменту запуску сервісу купівлі ОВДП у застосунку OTP Bank UA наприкінці 2023 року клієнти Банку – фізичні особи придбали ОВДП на понад 11 млрд грн в еквіваленті.

Нагадаємо, що купувати ОВДП з портфелю Банку чи напряму на аукціонах Мінфіна можливо через мобільний застосунок OTP Bank UA. Крім того, нещодавно Банк спростив процедуру відкриття рахунків у цінних паперах – відтепер це можливо робити дистанційно, з допомогою OTP Bank UA, без необхідності відвідування відділення. Дізнатися більше про інвестування в ОВДП через застосунок можна за посиланням.