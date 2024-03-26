Sense Bank поділився підсумками Global Money Week 2024

З 18 до 24 березня в Україні пройшла щорічна міжнародна інформаційна кампанія Global Money Week за ініціативи НБУ, до якої вдруге долучився Sense Bank.

Протягом тижня український Sense Bank організував 7 освітніх заходів. Зокрема, провідні фахівці банку провели серію онлайн і офлайн лекцій "Антифрод. Як не стати жертвою шахрайства? Як не стати шахраєм?" та "Історія шахрайства з грошима: від фальшивомонетництва до кібершахрайства" для студентів шести українських вишів з Одеси, Черкас, Чернігова, Хмельницького, Білої Церкви. Окрема зустріч пройшла для вихованців скаутської організації "Пласт".

Учасники дізналися про ключові правила безпечних фінансових операцій в Мережі: як розпізнати та уникнути шахрайства з платіжними картками, куди звертатися, якщо потрапив на гачок афериста, чим небезпечне розкриття власних персональних даних і як захистити їх від хакерів.

23 березня в інноваційному коворкінгу Sense Hub відбулась практична лекція для студентів "Як визначити брехню/шахрая?", створена за мотивами культового серіалу "Lie to Me" ("Теорія брехні"). Директор з моніторингу та протидії шахрайству Sense Bank Юрій Хмеленко розкрив головні ознаки, за якими можна викрити дії фінансового афериста в Мережі й вберегти свої кошти.

Загалом на освітні заходи від Sense Bank зареєструвалися майже 250 учасників.

"Інвестиція в знання має найвищі дивіденди. Ми працюємо для майбутнього покоління, яке буде відновлювати та розбудовувати Україну. Тож не можемо дозволити собі зупинитися, ми прагнемо передати молоді якнайбільше знань від експертів Sense Bank. Щиро дякую всім, хто долучився до цієї місії!" — коментує Олександр Степанов, в.о. HRD Sense Bank.

Щорічна міжнародна інформаційна кампанія Global Money Week (Всесвітній тиждень грошей) проводиться в Україні за ініціативи НБУ. Її мета — розвиток фінансової грамотності учнів і студентів, формування у них необхідних знань та навичок. Офіційна тема цьогорічної програми — "Захистіть свої гроші, убезпечте своє майбутнє".

За інформацією Sense Bank, з 2016 року команда банку активно долучається до важливих інформаційно-просвітницьких заходів для молоді. Цього року Sense Bank планує посилити співпрацю з університетами й студентськими організаціями. Фінустанова вже підписала Меморандуми про співробітництво з пʼятьма українськими вишами.

Нагадаємо, у лютому 2024 Sense Bank увійшов у Топ-25 роботодавців України, відкритих для молоді до 25 років. Нагорода відзначає компанії, які роблять вагомий внесок у працевлаштування студентів і створюють для них кар'єрні можливості.