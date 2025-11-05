В майбутнє з Україною: внесок Кока-Кола у підтримку громад та економіку країни

Система компаній Кока-Кола в Україні (ІП "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед" та "Кока-Кола Україна Лімітед") представила результати дослідження, яке показує, як компанія підтримує українську економіку та людей у складні часи.

Починаючи з 2022 року і до сьогодні, Система компаній Кока-Кола разом із Фундацією Кока-Кола спрямували близько 40 млн дол. США на підтримку працівників, гуманітарну допомогу та відновлення зруйнованої інфраструктури по всій території України.

Спочатку Кока-Кола сфокусувала свою благодійну діяльність на наданні гуманітарної допомоги та підтримці громад згідно з їхніми найгострішими потребами. Так, для центрів ВПО було придбано 5 000 спальних комплектів, а для найбільш постраждалих українців доставлено 70 000 продуктових наборів, а також надано значний обсяг бутильованої води і напоїв. .

Згодом основні зусилля Система компаній Кока-Кола разом із Фундацією Кока-Кола спрямували на посилення громад та відбудову зруйнованої соціальної інфраструктури. Так, у Київській області Кока-Кола відбудовує зруйнований дитячий садочок, а для обігріву лікарень, шкіл і житла по всій території України було закуплено 105 мобільних котелень. Окрім того, у громади було направлено 54 потужних електрогенератори.

За підтримки Фундації Кока-Кола, у південних і східних областях України було реалізовано низку проектів із відновлення сталого доступу населення до чистої питної води та підтримки постраждалих сільськогосподарських домогосподарств. Зокрема, у Чорнобаївський громаді було збудовано свердловину. Крім гуманітарної допомоги, Система компаній Кока-Кола також позитивно впливає на економіку України у вигляді сплачених податків, заробітної плати та прибутків, які отримують вітчизняні підприємства завдяки співпраці з Кока-Кола. По всьому ланцюжку створення вартості за 2024 рік внесок Кока-Кола у ВВП склав 19,1 млрд грн. Кожна гривня прямої доданої вартості, згенерованої Системою компаній Кока-Кола, сприяє створенню ще 10 гривень доданої вартості в економіці України. Одне пряме робоче місце в Кока-Кола підтримує 25 робочих місць у суміжних секторах.

Душан Мітрев, Генеральний директор "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед", заявив: "Ми йдемо у майбутнє разом з Україною. Дослідження соціально-економічного внеску підтвердило значний вплив Кока-Кола на ВВП, створення робочих місць та високий рівень інтеграції в українську економіку, що є найкращим свідченням нашої відданості українському народу".

Тетяна Ставицька, т.в.о. директора "Кока-Кола-Україна Лімітед", підкреслила: "Розвиток нашого бізнесу в Україні тісно пов’язаний із соціальним та економічним розвитком країни. Для нас важливо дотримуватися принципів сталого розвитку, підтримувати громади, допомагати людям у біді та формувати відповідальне бізнес-середовище. Ми і надалі докладатимемо всіх зусиль, щоб робити вагомий внесок у суспільство та економіку країни".

Ознайомитися з повним текстом дослідження про економічний і соціальний вплив Системи компаній Кока-Кола в Україні можна за посиланням