17:38 25.10.2025

На західному узбережжі Ірландії відбувся автопробіг на підтримку України

Фото: Ukrainians Helping Ukrainians Galway

На західному узбережжі Ірландії відбувся автопробіг на підтримку України, організований українською громадою міста Ґолвей. Як повідомляється у пресрелізі організації Ukrainians Helping Ukrainians Galway (UHUG), захід пройшов у п’ятницю, 24 жовтня, з метою нагадати мешканцям і гостям міста про триваючу війну Росії проти України та необхідність міжнародної солідарності.

Колона автомобілів, прикрашених українськими прапорами та плакатами з гаслами "Support Ukraine", "Stop Russian Aggression", "Justice for Ukraine", "Victory for Ukraine - Peace for Europe", проїхала центральними вулицями Ґолвея. Маршрут пролягав від St. Joseph’s Community Centre через Galway Cathedral, Eyre Square та Spanish Arch - до прибережного району Salthill.

"На четвертому році повномасштабної війни увага світу до України слабшає. Дуже важливо нагадувати, що Росія продовжує тероризувати українців, щодня обстрілюючи міста сотнями дронів і ракет. Їхня мета - знищення української державності", - заявила координаторка акції UHUG Наталя Корнієнко.

За її словами, подібні акції у Ґолвеї відтепер відбуватимуться щомісяця 24 числа - як відсилання до 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Ініціативу започаткували українці графства Керрі, які 24 вересня провели мирний марш у місті Тралі. Цього разу вони приєдналися до акції онлайн, розповідаючи, зокрема, про обстріл дитсадка у Харкові та ракетний удар по житлових будинках у Києві.

Теги: #підтримка #ukrainians_helping_ukrainians_galway #автопробіг #ірландія

