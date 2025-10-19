Український ветеран, який пішки йде до Брюсселя, зустрівся з Мерцом і подарував йому свій бойовий шеврон

Ветеран, учасник російсько-української війни Андрій Маджаров, який від серпня пішки йде до Брюсселя, сьогодні, 18 жовтня, зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та отримав нагоду подякувати йому за допомогу, яку Україна отримує від німецького народу.

Зустріч відбулася випадково в невеличкому містечку Мешеде округу Арнсберг, звідки родом лідер Німеччини. Мерц проводив зустріч зі своїми земляками саме в той час, коли тут перебував і Андрій Маджаров.

Андрій попросив організаторів про можливість звернутися до канцлера Німеччини та отримав позитивну відповідь. Коротке звернення-подяку Андрій завершив словами: "Слава Україні". У відповідь почув: "Героям Слава!"

"Під час свого виступу в Мешеде Фрідріх Мерц згадав і про вчорашню зустріч Зеленського з Трампом. Зазначив, що не все відбулося так, як би того хотілося, але Німеччина і далі допомагатиме Україні. Також я передав йому свій шеврон з українським прапором, який я носив у зоні бойових дій, а зараз проніс 1 300 кілометрів Європою", — розповів про зустріч Андрій Маджаров.

Український ветеран, учасник ветеранської профспілки і громадський діяч Андрій Маджаров вирушив у пішу подорож із польського кордону до Брюсселя ще у серпні, щоб донести голос своїх побратимів, та нагадати Європі про ціну української боротьби. Сьогодні триває 76-та доба його мандрівки.

Маджаров — учасник бойових дій із 2015 року. Воював у зоні АТО на сході України, а після 2022 року — у складі спецпідрозділу "Сафарі" Національної поліції, який брав участь у звільненні Київщини, Харківщини, Херсонщини та Донеччини.

Його маршрут — понад 1 500 км – пролягає через Польщу, Німеччину, Нідерланди до Бельгії. Фінальна точка — площа перед Європарламентом. Там Андрій планує бути 24 жовтня, де, ймовірно, зможе виступити під час засідання європарламентарів із закликом посилити військову та гуманітарну підтримку України, розширити санкції проти російського агресора.

"Я йду до серця Європи не як герой, а як голос тих, кого вже немає поруч. Україна бореться не лише за свою свободу, а й за європейські цінності. Ми — частина європейської цивілізації, і наше право на життя — це спільна справа всієї Європи", - Андрій Маджаров про свою мету.

