Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
18:22 19.10.2025

Український ветеран, який пішки йде до Брюсселя, зустрівся з Мерцом і подарував йому свій бойовий шеврон

2 хв читати
Український ветеран, який пішки йде до Брюсселя, зустрівся з Мерцом і подарував йому свій бойовий шеврон

Ветеран, учасник російсько-української війни Андрій Маджаров, який від серпня пішки йде до Брюсселя, сьогодні, 18 жовтня, зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та отримав нагоду подякувати йому за допомогу, яку Україна отримує від німецького народу.

Зустріч відбулася випадково в невеличкому містечку Мешеде округу Арнсберг, звідки родом лідер Німеччини. Мерц проводив зустріч зі своїми земляками саме в той час, коли тут перебував і Андрій Маджаров.

Андрій попросив організаторів про можливість звернутися до канцлера Німеччини та отримав позитивну відповідь. Коротке звернення-подяку Андрій завершив словами: "Слава Україні". У відповідь почув: "Героям Слава!"

"Під час свого виступу в Мешеде Фрідріх Мерц згадав і про вчорашню зустріч Зеленського з Трампом. Зазначив, що не все відбулося так, як би того хотілося, але Німеччина і далі допомагатиме Україні. Також я передав йому свій шеврон з українським прапором, який я носив у зоні бойових дій, а зараз проніс 1 300 кілометрів Європою", розповів про зустріч Андрій Маджаров.

Український ветеран, учасник ветеранської профспілки і громадський діяч Андрій Маджаров вирушив у пішу подорож із польського кордону до Брюсселя ще у серпні, щоб донести голос своїх побратимів, та нагадати Європі про ціну української боротьби. Сьогодні триває 76-та доба його мандрівки.

Маджаров — учасник бойових дій із 2015 року. Воював у зоні АТО на сході України, а після 2022 року — у складі спецпідрозділу "Сафарі" Національної поліції, який брав участь у звільненні Київщини, Харківщини, Херсонщини та Донеччини.

Його маршрут — понад 1 500 км – пролягає через Польщу, Німеччину, Нідерланди до Бельгії. Фінальна точка — площа перед Європарламентом. Там Андрій планує бути 24 жовтня, де, ймовірно, зможе виступити під час засідання європарламентарів із закликом посилити військову та гуманітарну підтримку України, розширити санкції проти російського агресора.

"Я йду до серця Європи не як герой, а як голос тих, кого вже немає поруч. Україна бореться не лише за свою свободу, а й за європейські цінності. Ми — частина європейської цивілізації, і наше право на життя — це спільна справа всієї Європи", - Андрій Маджаров про свою мету.

Контакт для медіа: Андрій Маджаров

Телефон: +380 97 937 3857 Email: [email protected]  

Слідкуйте за подорожжю:

Instagram — https://www.instagram.com/madjarik_1  

Facebook — https://www.facebook.com/share/1CDkz3bLDt/?mibextid=wwXIfr

TikTok — https://www.tiktok.com/@madjarik_

Теги: #ветеран #маджаров #мерц

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:44 18.10.2025
Мерц: Візит Зеленського до Трампа став попереджувальним сигналом для Європи

Мерц: Візит Зеленського до Трампа став попереджувальним сигналом для Європи

18:37 13.10.2025
Мерц має намір обговорити з Трампом досягнення миру в Україні в понеділок у Шарм-ель-Шейху - ЗМІ

Мерц має намір обговорити з Трампом досягнення миру в Україні в понеділок у Шарм-ель-Шейху - ЗМІ

14:45 02.10.2025
Зеленський обговорив з канцлером Німеччини постачання Patriot, PURL та гарантії безпеки

Зеленський обговорив з канцлером Німеччини постачання Patriot, PURL та гарантії безпеки

13:07 29.09.2025
Мерц обговорив подальшу допомогу Україні з Володимиром Кличком

Мерц обговорив подальшу допомогу Україні з Володимиром Кличком

18:33 25.09.2025
Мерц пропонує надати Україні позику в EUR140 млрд, забезпечену активами РФ

Мерц пропонує надати Україні позику в EUR140 млрд, забезпечену активами РФ

21:34 03.08.2025
У Харкові затримано містянина, який побив та стріляв у ветерана ЗСУ

У Харкові затримано містянина, який побив та стріляв у ветерана ЗСУ

13:27 16.04.2025
«Укрнафта» відкрила 10 кабінетів «Простір турботи про ветерана» у п’яти областях України

«Укрнафта» відкрила 10 кабінетів «Простір турботи про ветерана» у п’яти областях України

15:59 08.10.2024
ВР запровадила е-посвідчення ветерана - нардеп

ВР запровадила е-посвідчення ветерана - нардеп

17:38 22.08.2024
Застосунок "Ветеран+" уже перебуває в роботі - Умєров

Застосунок "Ветеран+" уже перебуває в роботі - Умєров

20:03 21.06.2024
Уряд підтримав ініціативу щодо відмови від паперового посвідчення ветерана

Уряд підтримав ініціативу щодо відмови від паперового посвідчення ветерана

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

У Києві відбувся 11-й Київський міжнародний економічний форум: “Ukraine 2.0: The Power of People”

"Sky Lords" під командуванням вірменського командира Дмитра Кочаряна: холодна війна розуму й технологій

Кам’янське з робочим візитом відвідала Заступник Керівника Офісу Президента України Ірина Верещук. Разом відкрили у нашому місті Центр соціальної підтримки захисників та їхніх родин - Білоусов

Другий безбар’єрний марафон пройде у Києві 25-26 жовтня

Sense Bank та Вінницька міська рада розширюють співпрацю

Розширення ресурсної бази: «Укрнафта» дослідила 1330 км² площ за допомогою 3D сейсморозвідувальних робіт за три роки

Допомога на 4,6 млн грн: авіакомпанія "Українські вертольоти" передала обладнання Третьому Армійському Корпусу

Діти військових, які проходять реабілітацію в центрах RECOVERY, вивели збірні України й Азербайджану на матч у Кракові

Завдяки підтримці Василя Костюка у Львові відбувся дебютний Horuna Cup

Українська універсальна біржа застосовує санкції та наголошує на необхідності дотримання умов укладених договорів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА